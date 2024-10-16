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北市前議員兒子涉嫌私訊性騷挨告　天兵警員發通知書「裝錯信封」

▲▼士林分局蘇姓警備隊長與小隊長因喝花酒，均遭記過處分，其中警備隊長調任非主管職。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市前議員兒子涉嫌恐嚇、性騷擾女子，但警方卻將通知書裝錯信封。(圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市有1名女子在社群軟體上發文，收到士林分局通知書，但是打開竟然是對方被告的個人資料，聯繫後得知士林分局偵查隊警員將資料放錯信封袋，也等於被告收到女子的相關個資，氣得在社群軟體上發文，警方表示，經查本件確為承辦人於製發被告與被害人之通知書不慎錯置，將予以處分，另外也發現，被告竟然是前市議員的兒子。

士林分局偵查隊鍾姓警員在日前配合調查地檢署，通知性騷擾、恐嚇的案件被害人、被告補足相關資料到案補充說明，但是卻誤將通知書放錯信封袋，導致被害人收到被告的相關資料，氣得被害人貼文，「這不就等於我的身分證字號、地址、生日等資料全部曝光給一個前科累累的瘋子嗎？？」

被害女子於8月間在社群軟體被楊姓男子以私訊方式搭訕，但是楊男的作法讓被害女子感到不舒服，怒告性騷擾以及恐嚇，地檢署在受理案件之後，因為要補齊相關資料，所以交由士林分局偵查隊受理。

但是偵查隊鍾姓警員在受理報案後要寄發通知書，卻將要寄給被告的資料裝進被害女子的信封，相反的，被害女子的相關資料也讓被告同步收到，女子直接在網路社群發文表達不滿。

被害女子還表示，警員請求先銷毀手邊的資料，然後他會在打電話跟對方詢問是否收到信件，求對方銷毀，你覺得對方會承認會銷毀嗎，氣得害女子可能都已經是官司訴訟，這樣個資有可能會被散播。

被害女子發文表示，我想問現在年輕警員做事都這麼不經大腦嗎？我現在到底該怎麼辦，一個性騷擾受害者的資料竟然就被一個無腦警察無意之間散布了，北市士林分局在16日也坦承疏失，並對該名鍾姓警員予以處分。

士林分局表示，經查本件確為承辦人於製發被告與被害人之通知書不慎錯置，無故意洩漏他人個資之情事，承辦人於事發後亦立即至雙方當事人文書送達處所取回補正。本分局將設置臨時巡邏箱及提供被害人適度保護。

據悉，被告涉嫌在網路上以私訊方式，性騷擾、恐嚇等方式對被害女子造成困擾，而該名被告就是前北市議員的兒子，目前警方也在16日同步向雙方收回通知書。

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