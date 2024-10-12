　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市113警員異動調地「萬華19男警」最多　基層警員曝心聲

▲▼萬華分局在外牆裝置「大鴿子」，意喻「即刻出動」。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲萬華分局19男警選擇調地為北市之冠，基層透露，長官安插眼線，不想讓同事左右年度考績。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警察局近期辦理2024年警員自請調地公開選調單位作業，其中萬華分局竟然一次有19人調動，位居全北市男警異動之首，有警員私下透露，萬華地區龍蛇雜處素以「五流」聞名，勤務相當繁重，且還要擔心派出所同事為長官眼線，只要認識長官的同事打針，就可能努力遭到否定，直言根本就是把自己的考績交到同事手上。

台中市警局近期辦理基層警員6年輪調引起不小議論、反彈，北市警局也在近期舉辦警員自請調地作業，全北市有91名男警、22名女警選擇異動，共計有113人，將統一在14日報到以及選填新到任地方單位，但是其中萬華分局就有19名男警選擇調整，這也讓原本就勤務繁重的萬華分局增添不少困擾。

萬華分局為北市繁雜分局之一，轄區內以「五流」聞名，其中包括流浪漢、流鶯、流氓、流動攤販以及流動賭場，另外還包含許多飲酒店等特種場所，所以進而衍伸出鬥毆、竊盜、酒後失控等案件，且西門町商圈也是各國觀光客來台必逛的景點，所以遺失物、消費糾紛等情況也相當多。

有警員私下表示，萬華分局主要繁雜的派出所，每天晚上幾乎報案電話接不完，甚至一個晚上就要出勤4、5趟，在勤務繁雜的狀況下，幾乎每晚值班都處於精神緊繃的情況，所以許多現在年輕警員不願意繼續在高壓環境擔服勤務，選擇調動離開萬華分局。

但也有基層透露，是因為上層管理方式導致離開，因為上級長官在派出所佈下眼線，讓同事緊盯著同事的勤務狀況，以便於有任何事情能夠回報，但是基層警員透露，每天被盯著看實在很不舒服，且在11月就要面臨年度考績問題，不想要可能得罪認識上級的同事，就被打針導致年度考績不佳，所以才選擇離去。

ET快訊
快訊／「陸軍vs海陸」大亂鬥！　1人遭活活砍死
納豆腦出血「喝很兇 ⭢滴酒不沾」　認：反應變慢了
「安全帽榕樹」被山陀兒吹倒！　樹醫生也救不回
快訊／張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子發聲
台中女遭砍十多刀！男行兇前「恐嚇對話」曝　家屬怒：就是要她命
快訊／國家警報大響　大雷雨襲擊2縣市
H級無罩網美「激凸晃動搭捷運」遭偷拍！　本人發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東鬥毆1死3傷！「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　腹部遭砍腸外露亡

懷疑司機繞遠路嗆「殺死你」　上法庭改口：吵架無好話

台中女遭砍十多刀！男行兇前「恐嚇對話」曝　家屬怒：就是要她命

苗栗回收業者搞烏龍！拖錯機車帶回拆解報廢　騎士傻眼將求償

屁孩抽菸玩煙火「6盒沖天炮連環炸」1人右掌截肢　客廳恐怖畫面曝

北市113警員異動調地「萬華19男警」最多　基層警員曝心聲

從犯罪者變送行者！　雲林二監28受刑人考取「喪禮服務」證照

2男大生雙亡！斷魂路段累計21死　「死者大多撞同支電線桿」

快訊／新莊4車連環撞「前後夾擊超慘」2人送醫　占用2車道

現役軍人酒後盧小小！熊抱狂吻陌生女　糗態全都錄...這下慘了

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

愛德華李曝錄《黑白大廚》常在放空XD　很怕在鏡頭前講韓文：只有小三生程度

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

屏東鬥毆1死3傷！「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　腹部遭砍腸外露亡

懷疑司機繞遠路嗆「殺死你」　上法庭改口：吵架無好話

台中女遭砍十多刀！男行兇前「恐嚇對話」曝　家屬怒：就是要她命

苗栗回收業者搞烏龍！拖錯機車帶回拆解報廢　騎士傻眼將求償

屁孩抽菸玩煙火「6盒沖天炮連環炸」1人右掌截肢　客廳恐怖畫面曝

北市113警員異動調地「萬華19男警」最多　基層警員曝心聲

從犯罪者變送行者！　雲林二監28受刑人考取「喪禮服務」證照

2男大生雙亡！斷魂路段累計21死　「死者大多撞同支電線桿」

快訊／新莊4車連環撞「前後夾擊超慘」2人送醫　占用2車道

現役軍人酒後盧小小！熊抱狂吻陌生女　糗態全都錄...這下慘了

RIIZE粉絲抵制承漢回歸！送上百「弔唁花圈」塞爆SM大樓　現場照片曝

屏東鬥毆1死3傷！「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　腹部遭砍腸外露亡

懷疑司機繞遠路嗆「殺死你」　上法庭改口：吵架無好話

夏天好熱！鬆獅蜥享受沖水「爽到變瞇瞇眼」　平時會窩媽咪大腿上

「不想當拖油瓶」　布雷克沒受傷：準備台灣大賽

毛孩邁入高齡化！「7歲貓狗」要注意心臟問題　照護4方法降低負荷

夜店陌生女遞「死亡調酒」！　印尼18歲少女喝完口吐白沫暴斃

天氣轉涼「心肌梗塞、猝死」風險增！醫示警3族群注意保暖

離婚五年破冰！ 小禎健身房開在李進良診所旁　「方便女兒跑來跑去」

港務公司連2年　獲中央政府推動建立員工學習制度獎勵優等獎

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

小姊弟遭健身教練凌虐精神崩潰　檢警再逮1人涉案

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

恐怖襲警畫面曝！台南男大門一開秒持刀捅警肚

檳榔西施遭姦殺焚毀　人字曬痕6秒來電破奇案

槍殺林士傑兇手疑逃往福建！南檢：偵查不公開

台中曳引車碰撞機車　22歲騎士血流滿地送醫不治

捲走新人80萬禮金！遠雄悅來經理留言：犯了大錯

房東帶客看房開錯門！女租客全裸被開門怒告

皇池偷拍狼「真實姓名」曝光！　5年前1事轉職專業偷拍戶

正妹汽車業務偷吃2男！綠帽夫離婚怒告

快訊／高雄撞死婦人「肇逃駕駛」落網！　身分竟是通緝犯

騎士自摔衝對向被撞飛　重摔樓梯慘死

即／台中工廠火警！父女被救出意識不清　一家4口送醫

退警蕭湘公子遭控襲胸女警　本人發聲

更多熱門

相關新聞

北市老舊派出所改建找嘸臨時駐地　分局長回應了

北市老舊派出所改建找嘸臨時駐地　分局長回應了

北市警局萬華分局東園派出所因為建物老舊，即將面臨拆除重建的問題，但是卻遲遲無法找到「暫時駐地」，原本異想天開找到附近國小當駐地，遭到家長會極力反對，被拒後找到原本經營車行的地點當臨時處所，但是提前付租金被質疑有圖利嫌疑，對此，選址問題讓北市警局長李西河罕見動怒，認為轄區分局長不會溝通。

獨／網紅「闆娘」遺失通告費　警要她背鈔票流水號

獨／網紅「闆娘」遺失通告費　警要她背鈔票流水號

揪團到門口「抱頭蹲下」拍照！ 陸網友：全球破案率最高的派出所

揪團到門口「抱頭蹲下」拍照！ 陸網友：全球破案率最高的派出所

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

關鍵字：

警員萬華分局派出所

讀者迴響

熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」

今天發錢了！32萬人可領3千元

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

小姊弟遭健身教練凌虐精神崩潰　檢警再逮1人涉案

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面