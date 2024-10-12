北市113警員異動調地「萬華19男警」最多　基層警員曝心聲



▲萬華分局19男警選擇調地為北市之冠，基層透露，長官安插眼線，不想讓同事左右年度考績。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警察局近期辦理2024年警員自請調地公開選調單位作業，其中萬華分局竟然一次有19人調動，位居全北市男警異動之首，有警員私下透露，萬華地區龍蛇雜處素以「五流」聞名，勤務相當繁重，且還要擔心派出所同事為長官眼線，只要認識長官的同事打針，就可能努力遭到否定，直言根本就是把自己的考績交到同事手上。

台中市警局近期辦理基層警員6年輪調引起不小議論、反彈，北市警局也在近期舉辦警員自請調地作業，全北市有91名男警、22名女警選擇異動，共計有113人，將統一在14日報到以及選填新到任地方單位，但是其中萬華分局就有19名男警選擇調整，這也讓原本就勤務繁重的萬華分局增添不少困擾。

萬華分局為北市繁雜分局之一，轄區內以「五流」聞名，其中包括流浪漢、流鶯、流氓、流動攤販以及流動賭場，另外還包含許多飲酒店等特種場所，所以進而衍伸出鬥毆、竊盜、酒後失控等案件，且西門町商圈也是各國觀光客來台必逛的景點，所以遺失物、消費糾紛等情況也相當多。

有警員私下表示，萬華分局主要繁雜的派出所，每天晚上幾乎報案電話接不完，甚至一個晚上就要出勤4、5趟，在勤務繁雜的狀況下，幾乎每晚值班都處於精神緊繃的情況，所以許多現在年輕警員不願意繼續在高壓環境擔服勤務，選擇調動離開萬華分局。

但也有基層透露，是因為上層管理方式導致離開，因為上級長官在派出所佈下眼線，讓同事緊盯著同事的勤務狀況，以便於有任何事情能夠回報，但是基層警員透露，每天被盯著看實在很不舒服，且在11月就要面臨年度考績問題，不想要可能得罪認識上級的同事，就被打針導致年度考績不佳，所以才選擇離去。