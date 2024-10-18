一帶一路出人命？傳中國工程隊炸死人　被迦納鄉民私刑打爆頭

圖文／鏡週刊

這兩日於國際網路間流傳一段影片，可見有一群中國工程隊工人，遭到非洲國家民眾團團包圍，更被當地鄉民動私刑，用棍棒毆打頭部，導致有中國工人受傷。事後傳出，疑似是這群中國工程隊在迦納進行開路作業時，沒有事先通報居民，導致有鄉民被炸死，引發全鄉民憤怒。

據悉事發在本月14日，中國工程隊原定在迦納卡索阿（Kasoa）地區的一段區域，進行「一帶一路」計畫中的道路工程。不過當地鄉民抱怨，中國工程隊在動工之前，沒有預先通知他們，導致他們無人撤離。隨後中國工程隊進行開挖，並利用炸藥方式引爆，導致有鄉民因此受傷，甚至造成至少4人死亡。

▲ 一名中國工人被迦納鄉民打爆頭部。（翻自lindaikejisblog.com）

當地鄉民看見狀況後，相當憤怒，於是馬上集體包圍這個中國工程隊，並紛紛手持棍棒、準備要毆打中國工人來洩憤，其中一名中國工人剛好被擊中頭部，當場倒地不起。目前並無法得知這名受傷的中國工人後續狀況如何，也未知雙方衝突最終如何解決，但影片已在網路上流傳發酵，引發眾多國際網友注意。

迦納社區領袖包澤爾（Charles Boazor）在2022年時曾爆料，稱中國陝西礦業為了避免當地人盜採其礦場黃金，有故意引爆礦井之嫌，炸死16人，其中罹難者包括他弟弟。

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