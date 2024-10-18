哈瑪斯下任領袖是誰？5可能人選曝　「冷血出名」辛瓦親弟有望接班

▲ 辛瓦17日被以軍擊斃。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織領袖哈瑪斯領袖葉海亞．辛瓦（Yahya Sinwar）17日在加薩被以色列軍方擊斃，不論誰接替他成為領袖，都可能對以哈衝突發展帶來重大影響，包括是否能達成和平協議或戰火是否持續到明年，以下請見《紐約郵報》列出可能的5名接班人選。

●穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）

49歲的辛瓦胞弟穆罕默德是哈瑪斯軍事部門最高階指揮官之一，據報這對兄弟關係密切，共同策劃去年10月7日對以色列的突襲。

穆罕默德作風低調，鮮少公開露面或受訪，但仍是以色列頭號目標之一，數年來多次躲過暗殺，被視為可能接管組織的黑馬。

華府智庫保衛民主基金會（FDD）研究高級副主任、哈瑪斯專家尚澤（Jonathan Schanzer）指出，儘管穆罕默德缺少哥哥的領袖魅力和遠見，但仍可靠他的名字贏得廣泛尊重，因為在阿拉伯世界，血緣關係仍是領導地位與財富的重要紐帶。

專家表示，哈瑪斯恐怕為報復辛瓦之死殺害人質，若穆罕默德是下任接班人便有可能發生，因為辛瓦的兄弟姊妹都以冷酷無情出名。

●哈雅（Khalil al-Hayya）

▲ 哈雅先前受訪畫面。（圖／達志影像／美聯社）

哈雅擔任哈瑪斯首席談判代表，今年夏天在開羅與多哈的停火談判都站在第一線，被指為接替辛瓦的熱門人選。

他是辛瓦貼身副手，但專家認為，若他升任領導人，哈瑪斯可能改採外交途徑。他今年春天曾表示，若以色列接受在加薩及約旦河西岸建立巴勒斯坦國，哈瑪斯可能放棄武器，但以色列總理納坦雅胡堅決反對巴勒斯坦建國。

●馬夏艾（Khaled Meshaal）

▲ 哈瑪斯前領袖馬夏艾。（圖／達志影像／美聯社）

68歲的馬夏艾曾於2004至2017年擔任組織領袖，尚澤認為他回鍋可能性最高。

馬夏艾被美國列為恐怖份子，目前待在卡達，但仍擔任哈瑪斯高級官員，在前領袖哈尼亞（Haniyeh）8月被暗殺後原本有望接班，但在權力鬥爭中敗給辛瓦，和領袖大位失之交臂。

辛瓦掌權後，馬夏艾呼籲加劇暴力行動，煽動約旦河西岸巴勒斯坦人對以色列人發動自殺式攻擊。但尚澤認為，若白宮可利用他在卡達這一點，要求盟友卡達引渡馬夏艾，並施壓要求釋放人質，加薩戰爭「可能明天就結束」。

●巴德蘭（Hussam Badran）

58歲的巴德蘭是哈瑪斯最廣為人知的發言人，曾任軍事部門領導人，但主要是因他擔任組織對外的面孔，使他成為有望掌權的候選人，儘管接班可能性不高，仍是為數不多的幾名候選人之一。

●夏巴納（Mohammad Shabana）

穆罕默德．夏巴納自2014年以來負責指揮在拉法的南方部隊，是少數還活著的高級軍事領袖之一。他在規劃拉法廣泛的隧道網絡上發揮重要作用，使當地戰況變得十分激烈。