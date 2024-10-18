加薩戰爭下一步？CNN：辛瓦之死　為拜登帶來「未知數與轉機」

▲拜登的執政滿意度，受到加薩戰爭影響。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN分析，哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）遭以色列擊斃，對於美國總統拜登而言，在解決加薩戰爭的議題上，注入了不確定性，卻也同時成為一個轉變的契機。

許多美國官員認為，「辛瓦之死」是最可能改變戰爭局勢的單一事件，他被視為達成停火協議的最大阻礙，國務卿布林肯8月還說，「（停火）協議的命運」，就掌握在辛瓦手上。

而白宮得知辛瓦死亡時，人們普遍樂觀認為，這場長達1年的衝突已經進入新階段。國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，辛瓦的死亡「確實代表找到一條前進道路的機會，能夠讓人質回家，讓戰爭結束，讓我們進入新的一天。」

拜登在空軍1號上得知消息後，祝賀以色列總理納坦雅胡，成功除掉過去1年追捕的恐怖份子，但也明確表示，這應該代表著戰爭即將結束。此外，他也將在未來幾天，派遣國務卿布林肯前往該地區。

▲辛瓦被美方視為達成停火協議的最大阻礙。（圖／路透）



CNN指出，對於美國官員而言，即使辛瓦死亡，「如何」及「和誰」達成停火協議，仍是不確定的問題。談到哈瑪斯領袖被擊殺時，一名官員透露，「我們還不知道這代表著什麼意思」，雙方可能迅速走向停火協議，也或許「前方還有很長一段路要走」。不過，另一名官員認為，「這將有助於實現目標」。

儘管仍有許多未知數，這在白宮與拜登政府內部，仍被視為重大時刻。在距離總統大選只剩幾周的現在，「辛瓦之死」不僅可能改變戰情，也有機會扭轉這場拖累拜登政治命運、賀錦麗競選活動的衝突。即使依然無法在大選前解決中東烽火，但任何能夠緩和當地局勢的發展，都會相當受到美國選民的歡迎。