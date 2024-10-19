古巴「全國」大停電！1000萬人無電可用　不知何時能修好

▲古巴18日發生全國大停電。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

中美洲國家古巴（Cuba）17、18日發生全國大停電，最大發電廠突然故障，導致整個國家電網停擺，超過1000萬人無電可用。但政府官員表示，他們也不知道，究竟要花多少時間，才能夠恢復電力服務。

衛報、美聯社報導，古巴17日晚間已經大規模停電，18日上午11時左右，全國最大的「安東尼奧．古特拉斯發電廠」（Antonio Guiteras）又故障，導致電力網路全面癱瘓。

對此，哈瓦那（Havana）當局18日緊急宣布，只有國營的食物與醫療產業維持正常上班，其他所有非必要政府服務都被取消，各級學校停課至20日，所有娛樂與文化活動強制歇業，試圖降低用電量需求。

不過，政府無法確定什麼時候才能搶修完畢。73歲居民路易斯（Luis González）18日受訪時表示，「到處都沒有電」，在他所居住的地方，從早上8點到傍晚5點，都沒有恢復電力。佩雷茲（Yasunay Pérez）諷刺地說，自己願意在海裡洗澡，「我們可以發揮所有的生存技能呢！」

古巴國營電力公司UNE總裁羅培茲（Alfredo López）表示，17日停電是因為中小企業與居民的空調需求增加，加上老舊發電廠未獲得妥善維護，以及缺乏燃料導致。

古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero）則把過去幾周執行的輪流停電，歸咎於基礎建設惡化、燃料短缺、需求上升。他說，私人企業快速成長，導致電力需求增加，將考慮對中小企業收取更高額的電費，彌補資源短缺。

古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）則在X發文，「我們將優先解決這個高度敏感的能源緊急事件，直到電力恢復之前，我們都不會休息。」

衛報指出，這場危機標誌著古巴的生活陷入新低谷，居民已經承受著食物、燃料、水及藥品短缺，生活卻變得越來越無法忍受。即使在一個歷經深刻經濟危機，習慣頻繁停電的國家，18日的事件也是近代前所未見的，除了2022年遇上的強烈颶風造成的那一次。

古巴長期指控，美國冷戰時期的禁運措施，以及川普執政時期實施的新一輪制裁，導致該國難以獲得發電所需的燃油與設備。該國前2大發電廠，包括這次癱瘓的安東尼奧．古特拉斯、費爾頓（Felton）發電廠都產量不足，需要立即維修。