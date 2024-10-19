影／當一回韓劇女主角！　黑龍江特色觀光「空殼村」變旅遊村

記者任以芳／黑龍江報導

大陸黑龍江中興村幾乎九成都是「朝鮮族」，至今保留傳統生活與飲食，成為發展觀光文旅特色亮點。遊客可以欣賞朝鮮族傳統民居「韓屋」改造的民宿，吃冷麵、體驗穿韓服拍照打卡。從事韓服體驗館負責人孫凱也說，希望透過自己心意能把家鄉「朝鮮族」文化推廣出去，同時又能看見顧客美美的，內心也很開心。

位於黑龍江的中興村坐落在牡丹江海浪河南岸，這裡有90％都是「朝鮮族」（被大陸劃分為少數民族）。「朝鮮族」是大陸少數民族之一，也是大陸第15大民族。現代大陸「朝鮮族」大多是19世紀後遷入的「朝鮮族」的後裔，最多分布東北吉林、遼寧和黑龍江三省。

▲中興村九月中下旬時金黃色水稻田，以及觀光小列車 。（圖／記者任以芳攝）

2017年黑龍江牡丹江西安區台灣農民創業園把中興村列入核心發展區域，除了引進台灣技術改善水稻品質，園區幫助當地農民產銷文旅一條龍作業。

每逢九月中下旬到十月的秋收季節，一望無際金黃稻田，為當地旅遊加分不少，打造如稻田小火車、七彩滑道、環湖觀光區，以及當地特色建築。

▼ 遊客穿著特色服飾拍照，成為中興村最好旅遊宣傳。（圖／記者任以芳攝）

▲「朝鮮族」傳統民居「韓屋」。（圖／記者任以芳攝）

從至高點往下望去，中興村傳統朝鮮族民居有320棟，「韓屋」建築樣式錯落有致，風格別緻，飛檐、歇山頂，白牆搭配瓦片為深灰色的古琉璃仿型。隨著人口外移許多老屋閒置，村民改建做民宿，保留一部分朝鮮族生活樣貌，讓遊客體驗。

黑龍江牡丹江西安區台灣農民創業園李夢南也介紹，「現在中興村全年接待遊客是可以超過160萬人次，（旺季）日接待高峰可以超過2萬人次。」

李孟南進一步說，外地遊客來體驗朝鮮族民宿風情，中興村是一個多融合村莊。有傳統農耕文化、特色朝鮮族文化，以及冬季的冰雪文化，這三種文化融合在一起成為中興村旅遊亮點。

▲中興村有許多韓服體驗館，各類特色傳統服飾，樣式美麗。（圖／記者任以芳攝）

村莊裡也有數十家韓服體驗館，每間特色都不一樣，造型優雅大氣或俏皮可愛，色彩繽紛又亮眼，十分吸引女性遊客，一時之間挑不知道如何挑選韓服。

身為朝鮮族、中興村凱通韓服體驗館負責人孫凱細心為顧客介紹自家韓服，並且講述關於衣服歷史。「我這邊有公主服或宮廷服都是手工製作，面料按照傳統樣式的刺繡與燙金，不可以水洗，十分講究。」

「老一輩的人參與老年會、祝壽會，或是參與親友婚慶，穿完後都會小心翼翼的仔細折疊，十分愛護自己的傳統服飾。」孫凱介紹。

▲大陸許多遊客來中興村都會體驗特色服飾。（圖／記者任以芳攝）

來自北京遊客樂樂感覺很新鮮，穿上韓服時有點穿越感，彷彿走進韓劇裡，也她第一次體會當地文化特色，「我聽老闆娘說當地人很珍惜傳統服飾，我穿的時候都很小心，怕把衣服弄壞了。」

孫凱也介紹，大約花十多萬（單位：人民幣，同下）購置服裝、頭飾等用具，後來發現反應熱烈，她開始大手筆添置不同樣式韓服，同時一手包辦造型，大約半小時完工，精緻的妝髮，每回都讓遊客很滿意。

▲孫凱喜歡美的事物，也希望把家鄉「朝鮮族」文化推廣出去。（圖／記者任以芳攝）

孫凱也強調，「我們按照衣服面料機洗或手洗，燙整齊給下一位顧客穿，一定都會消毒，才衛生。」每一套韓服打理下來，根據不同的公主服和宮廷服價位、妝髮，最貴大約300多塊上下，換算台幣1200元左右。

她也告訴記者，小時後村子日子很清苦，近20年來生活品質越來越好。以前村子只有老人是「空殼村」，現在村民慢慢回鄉做觀光旅遊，自己也想進一份心意，把家鄉傳統文化特色推廣出去，讓更多人認識。

▲中興村的第三代吳蓮喜回鄉創業 。（圖／記者任以芳攝）

身為中興村的第三代、佳仁農家院老闆娘吳蓮喜受訪時說，「因為我父親是中興村民，家裡保留傳統風俗，但是年輕人很少關注他們的傳承東西，我開餐廳也是為了把朝鮮族特色的美食傳承下去。」

90後的吳蓮喜也說，印象小時候村子很破舊，現在發生翻天覆地變化，加上近年村莊觀光旅遊越做越好，自己與丈夫原本在大城市上班，最後協商一起回家鄉創業開朝鮮族美食餐廳。

▲ 中興村特色美食冷麵 。（圖／記者任以芳攝）

「我們家冷麵是純蕎麥現壓製作，口味酸甜，加上泡菜、香菜、黃瓜絲、蘿蔔絲、牛肉、半生蛋等配料。」吳蓮喜進一步介紹靈魂醬汁冷麵湯，「裡面有水果、蘋果、梨、檸檬，長輩後來發現加入雪碧味道更好。」

吳蓮喜也介紹，現在中興村每逢旅遊熱門時期，生意都特別好，平時週末周邊來的遊客也不少。比如今年五一小長假，一天能賣100多碗冷麵，還不包含像是人參雞、煎餅等特色美食。

比起在外面幫人家打工，自己回鄉創業更有成就感。吳蓮喜笑說，「回家還能陪伴父母，覺得日子、時間都輕鬆自由許多。」她很喜歡現在的生活，希望把家鄉美食介紹給更多人認識。