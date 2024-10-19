影／台灣技術破解蟲蟲危機！　牡丹江水稻「皇家貢米」銷量大翻倍

記者任以芳／黑龍江報導

位於黑龍江牡丹江西安區台灣農民創業園（簡稱台創園）是東北地區唯一國家級台灣農民創業園，當地中興村也被劃入台創園區重點核心發展行列，過去當地稻米有病蟲害，之後引進台灣研發的「生物營養液」，稻米生長更加健康，產量也增加，截至今年九月銷售額已經突破6000萬元人民幣，延續「皇家貢米」封號。

▲ 黑龍江牡丹江台灣農民創業園產業 。（圖／記者任以芳攝）

黑龍江牡丹江西安區台灣農民創業園2017年由大陸農業部和國台辦批復成立的，是全大陸的第28家台創園，近年來探索「農業+」的一個模式，推動一產、二產、三產的融合發展，主要拓展對台合作領域，吸引更多的台商投資項目落戶台創園，推動兩岸經濟合作交流。

台灣農民創業園產業發展負責人李夢南介紹，位於台創園區內的中興村正好是核心發展區域，也是農文旅振興基地。台灣每年有超過200多人次到當地參觀交流，園區成功引進台灣的特色的玉女小番茄，紅藜麥，以及台灣技術研發的「生物營養液」。

▲受惠台灣技術種植，台創園生長水稻十分健康 。（圖／記者任以芳攝）

放眼望去，園區黃澄澄的稻田從九月起到十月中進入收割期，過去卻長期飽受「蟲蟲危機」，後來引用台灣研發的「生物營養液」，減少水稻病蟲害，農民可以再減少使用農藥的劑量。

李夢南表示，當地引進台灣技術的「生物營養液」，讓黑土地的養分在時間的推移下，養分更加充足，也利於水稻吸收營養，以前畝產大約7、8百斤 ，使用營養液之後，產量超過1000斤以上。

▲台創園幫助核心區域中興村水稻種植、產銷、文旅一條龍管理經營 。（圖／記者任以芳攝）

隨著時代變化，村莊種植稻米必須與時俱進，台創園也統包經營中興村所有水稻種植生產，一條龍管理模式，包括幫助村莊水稻統一種植，輔導農民規劃稻田觀光區域，一方面促進旅遊，一方面延續農民耕傳統習慣，一舉兩得。

「我們中興村的稻田觀光區域，完全是人工傳統種植。其他區域水稻種植和收割採取現代機械化工具，利用無人機做三航化農藥噴灑，更好的控制農藥使用量，讓水稻更加生態綠色。」李夢南說。

李夢南進一步介紹，「現代人十分在舌尖上的安全，我們東西也是強調綠色產品，尤其是台灣營養液幫助真的很大，農藥使用率減少，生態化種植也讓消費者更有信心，不會擔心農殘重金屬。」

▼ 台灣農民創業園產業發展負責人李夢南 。（圖／記者任以芳攝）

▲黑龍江牡丹江台創園找回中興村遼金時期「皇家貢米」名號。（圖／記者任以芳攝）

黑龍江種植水稻歷史悠久，尤其「五常大米」名氣十分響亮。實際上，牡丹江的中興村過去是沙股村一部分，在遼金時期開始種植水稻，也是「皇家貢米」產地。

李夢南指出，經過多年推廣，牡丹江大米知名度越來越高，截至今年九月銷售額已經突破6000萬元人民幣，比起以往的2000萬到3000萬，增長率大大提升。

目前，牡丹江大米開始做地理標誌產品，去年在廣州、湖南等地進行銷售，積極提升牡丹江大米曝光機會和銷售量，把「皇家貢米」名號重新從北方一路打響到南方。

▼ 黑龍江牡丹江台創園即景 。（圖／記者任以芳攝）