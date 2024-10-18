女登山客南投無雙吊橋墜谷亡！遺體將由直升機運下山

▲女登山客行經南投信義鄉無雙吊橋時，不慎墜落200公尺深的溪谷。（圖／民眾提供）



記者高堂堯、柯振中／南投報導

42歲謝姓女子與男性友人攀登中央山脈南三段，預計19日下山，怎料17日經過南投信義鄉的無雙吊橋時，不慎墜落約200公尺深的溪谷。搜救人員獲報後到場搜尋，18日找到謝女時，人已明顯死亡，預計19日搭乘搭乘直升機下山。

據了解，謝女與男性友人11日從花蓮出發，攀登中央山脈南三段，原先2人預計19日從南投信義鄉下山，不料謝女卻在無雙吊橋附近跌落，墜落約200公尺深的溪谷。

隊友見狀以後，立即下切找人，不過謝女因為受到重傷，已經意識模糊，嚇得他趕緊向南投縣消防局報案。由於溪谷收訊不佳，男隊友只留下「南三段編號450邊坡墜谷」的訊息，並無確切座標，消防局於是立即詢問農業部林業及自然保育署及專家，想確認詳細位置。

消防局還調閱了謝女的入山申請資料，並連繫家屬、取得登山計畫，經過綜合研判後，認為謝女士在無雙吊橋附近墜谷，於是申請由直升機搭載救援人員入山。後來男隊友回到林道，並且找到收訊較好的位置，再度致電消防局，告知確切位置及案情，指稱謝女通過無雙吊橋以前，不慎摔落溪谷。

派出5名警消，會同1名林業署人員入山救援，18日上午搭乘直升機，前往無雙部落，並且在案發地點下切溪谷。雖然順利找到人，不過謝女已經明顯死亡，搜救人員於是使用繩索系統，將謝女的遺體搬運至林道，預計19日搭乘直升機下山。