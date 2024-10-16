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「全國最爛路」力行產業道路轎車墜60米深谷　男拋飛車外慘死

▲仁愛鄉力行產業道路16日傍晚傳出車輛墜谷，消防人員趕赴現場救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲仁愛鄉力行產業道路16日傍晚傳出車輛墜谷，消防人員趕赴現場救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

41歲黃姓男子昨日（15日）下午駕駛客貨車，行經仁愛鄉投89線（力行產業道路），因不明原因失控衝落約60米深山谷，消防救援隊趕抵現場垂降搜索，好不容易才發現被拋飛車外達5米的黃男，但已明顯死亡。

力行產業道路因為時常坍塌中斷，被稱為「全國最爛的路」，仁愛消防分隊昨日下午4時53分接獲南投縣消防局救災救護指揮科派遣，得知於力行產業道路18K處往佳陽方向，有一輛客貨車衝落山谷，立即出勤3車9人趕赴現場救援，並同步聯繫梨山消防隊及神鷹搜救隊前往支援。

▲仁愛鄉力行產業道路16日傍晚傳出車輛墜谷，消防人員趕赴現場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

因事故地點偏僻遙遠，仁愛分隊費時2小時出頭才在晚間7時抵達現場，發現事故車輛與路邊落差約60米，傷患狀況不明，先由消防員及神鷹搜救隊垂降至車輛墜落處進行搜索，並於車輛周圍5公尺處發現一名傷者被拋出車外，但身體已冰冷、四肢僵硬已死亡。

▲仁愛鄉力行產業道路16日傍晚傳出車輛墜谷，消防人員趕赴現場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛鄉力行產業道路16日傍晚傳出車輛墜谷，消防人員趕赴現場救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

搜救人員再擴大搜索墜落車輛四周範圍，並詢問現場相關人士，確認已無其他傷者後，開始由上方適當地點架設繩索拖拉系統，準備進行遺體拖拉搬運；由於現場環境森林密布及夜間視線不佳，嚴重影響作業進度，在搜救人員團隊合作下，終於成功將遺體拖拉搬運至上方道路。

仁愛警分局指出，經查往生駕駛人為41歲的黃姓男子，遺體後續交由現場警方人員處理，詳細事故原因尚待調查釐清，另提醒山區道路泥濘濕滑，民眾駕車應減速慢行小心謹慎，以免發生事故造成遺憾。

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