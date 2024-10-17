霜降開始「4星座」運勢暴跌！　要小心破財、豬隊友

▲小孟老師點出有4個星座在霜降後運勢大變天，要15天後才轉晴。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

10月23日迎來24節氣中的第18個節氣霜降，意旨天氣逐漸轉涼、氣溫變低，而清水孟國際塔羅小孟老師在臉書「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」點出4個星座，運勢也變天跌到低點，且要等15天後才有望轉晴。

第一名：魔羯座

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魔羯座霜降日起要注意身心因疾病而承受苦處，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。小孟老師提醒，健康仍是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。

第二名：雙魚座

雙魚座在霜降日開始時要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財，小孟老師也建議，多穿紅色衣服能破此厄運。

第三名：獅子座

獅子座是一位大辣辣的人，在霜降來臨時生活中也很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞，也會有突發的事件使得必須要支出，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。

第四名：射手座

射手座霜降當天起當心購物容易花光積蓄或者買到不好的物品，若從事創業的人也要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。在工作上盡責的狀況下也會碰到老鼠屎，可能是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等，務必小心。

不過小孟老師也傳授遇到危機的破解方式，能夠準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，等15天後（11月6日）再到便利商店捐掉，即可防範破財。

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