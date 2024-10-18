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無辜枉死無照少年輪下！機車騎士背景曝　才剛做完健檢卻意外身亡

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區東湖市場昨(17日)晚間傳出3死車禍，15歲的曾姓少年偷開外公的休旅車出門，失控撞進臭豆腐名店奪走3條人命；其中第一位遭迎面撞上的盧姓男騎士(61歲)在華航貨運部門擔任主管，工作認真負責，部門同事聽聞噩耗後不敢置信，紛紛落淚痛哭，不少同仁今更主動前往殯儀館安慰盧男家屬；據悉，盧男很注重健康，日前才剛做完健康檢查，沒想到卻遭遇橫禍慘死。

▲▼快訊／新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉。（圖／翻攝我是東湖人臉書社團）

▲盧姓騎士當時發現異狀後還先停下，下一秒隨即被撞飛。（圖／翻攝我是東湖人臉書社團）

據了解，盧男在華航任職資深主管，平時有運動習慣，相當注重健康，日前才剛完成健康檢查；而該段發生事故的安康路，是盧男每天上下班的必經之路，昨晚間6點，盧男一如往常騎機車經過東湖市場，未料竟見曾姓少年駕駛休旅車蛇行、迎面駛來，當下盧男見狀後先是停下查看，但還沒等他反應過來，休旅車當場猛力撞上，連人帶車將盧男一路撞進臭豆腐店中，造成盧、以及2名用餐顧客重傷身亡。

盧男在華航任職期間工作表現相當認真負責，因此也累積不少好人緣，在噩耗發生後，辦公室同事紛紛難過落淚，不捨這麼好的一個同事竟無辜枉死在無照少年輪下；今同仁也主動前往殯儀館，陪伴在家屬身邊給予安慰，盼能盡快走出傷痛。

▼曾姓少年駕駛休旅車高速衝進臭豆腐店。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖區17日晚間發生重大3名傷者ocha車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖區17日晚間發生重大3名傷者ocha車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

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