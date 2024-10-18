15歲少年撞死人！外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人

▲▼內湖重大車禍，15歲少年偷外祖父的車衝進臭豆腐店，造成3人死亡。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

15歲曾姓少年17日趁著外公、外婆出國，偷走外公的車鑰匙，一路從汐止開到內湖，不料，行經東湖市場時因會車一時緊張，油門、煞車搞不清楚，猛力撞進臭豆腐名店內，造成3人死亡。親友透露，事件發生後，曾姓少年的外公、外婆很難過，昨晚曾打越洋電話向她吐露心聲。

據了解，曾姓少年父母離異，由外公隔代教養帶大，直到上高職後才由父親接回同住。曾姓少年的親友透露，發生這種事情真的很讓人難過，看外婆出門還有PO臉書「玩得這麼開心、這麼快樂，(曾姓少年)給她惹這麼大的事情，那個心真的是很難過。」

親友表示，「發生這種事情，我也很難過，我跟他們一家人都很熟悉，很善良的一家人，也不曉得小孩怎麼外公外婆出國，小孩就偷拿鑰匙去開車，我昨天8點多回家看到一個新聞，沒想到是朋友的孫子，是我朋友住在我們里內有跟他外婆一起去玩，我才知道。」

親友透露，曾姓少年從嬰兒時期就給外公、外婆帶，「這小朋友也是滿懂事乖巧，小時候都很可愛」，另外，以前外公、外婆外出旅遊時，也會帶曾姓少年出門，「這小孩子我覺得是滿乖巧，怎會有這種事情滿驚訝的。」表示他們一家人也是安分守己、一般老百姓。

親友透露，事件發生後，曾姓少年的外公、外婆也有與她通話，「他們心裡就很難過啊，他們昨天晚上應該睡不著覺吧！」

回顧整起事發經過，曾姓少年趁著外公、外婆15日出國遊玩的空檔，17日下午搭捷運回家後，偷走外公的車鑰匙，騎腳踏車出發至停放車輛的汐止停車場，將車輛偷偷開走，晚間6時許更將車輛開上汐湖二橋，晚間6時05分下橋後延東湖路行駛，要左轉安康路時，疑似因會車緊張，一路蛇行、碰撞兩側汽機車後，直直撞進東湖市場臭豆腐名店內。