海峽論壇順利舉行 王滬寧會見連勝文：維護台海和平是兩岸共同願望

▲ 大陸全國政協主席王滬寧會見連勝文一行以及台灣各界政黨、台商嘉賓。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

廈門海峽論壇今（15）日上午10時開幕，國民黨副主席連勝文一行與台灣各界政黨、台商稍早與大陸全國政協主席王滬寧會見。王滬寧特別指出，這次海峽論壇順利舉行，充分說明兩岸同胞對於維護台海和平有共同的願望，對於「如約而至」台灣朋友，感到振奮。

台灣與會嘉賓有國民副主席連勝文、新黨主席吳成典、親民黨文宣部主任兼團長王育誠、金門縣立委陳玉珍、連江縣立委陳雪生、屏東縣蘇清泉、金門縣副縣長 李文良雲林縣長張麗善等；大陸方面嘉賓大陸國台辦主任宋濤、福建省長趙龍、海協會會長張志軍等人出席。

王滬寧會見台灣嘉賓首先指出，代表中共中央總書記習近平歡迎大家的到來，表示熱烈的歡迎，也表示衷心的慰問。今年四月，習近平發表重要講話，從中華民族整體利益和長遠發展的高度，把握兩岸關係發展的大方，創造兩岸同胞和全體中華實現民族復興，也為推動兩岸關係發展指出明確前進方向，凝聚了兩岸同胞的熱烈反應

王寧強調，這次海峽論壇能夠順利進行，也充分說明兩岸同胞的交流，維護台海和平有共同的願望。「各位台灣朋友、台灣同胞能夠如約而至，十分振奮，所以我們要共同努力，把活動搞好。」

連勝文則指出，自己是第一次參加海峽論壇，中國國民黨作為一個具有130年歷史，重視誠信的政黨，過去幾十年來一直在「九二共識」以及反對台獨共同政治基礎上面，與大陸交流合作，一起推動海峽和平，這個理念國民黨從來沒有改變過。

連勝文也表示，大陸日前提出福建省兩岸人民融合發展示範區，國民黨十分認同，支持這個領域，希望大陸方面能夠繼續延續一些具有戰略意義的做法，能讓海峽兩岸進一步正向增長。

連勝文也誠懇的呼籲，未來兩岸在相處的過程當中，希望大家都能夠減少具有一定敵意或者錯誤，相信才是兩岸安全方式。