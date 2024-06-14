兩岸不只避戰！王滬寧更關心未婚台青　幽默提醒加強兩岸共組家庭　

▲大陸政壇「三朝元老」王滬寧私下形象親民。（圖／翻攝新華網）

記者任以芳／廈門報導

大陸全國政協主席王滬寧今（14）日傍晚會見8名各行各業台青，擺脫嚴肅形象，展現超親民作風，讓與會台青十分驚訝反差大。根據台青透露，今日2個小時座談會，王滬寧除了強調兩岸和平，大部分時間都是關懷每個人在陸工作生活，尤其針對未婚的台青，幽默的和大陸國台辦主任宋濤提醒，未來在兩岸共組婚姻上要多加強。

廈門海峽論壇明15日登場，預料大陸全國政協主席王滬寧將出席發表重要講話，並於今傍晚5點會見獲得五四獎章、最佳婚姻獎章等8位在陸發展的優秀台灣青年，整場座談會大約進行2個小時，由各行各業台青先發表生活感想，隨後王滬寧一對一提問，關心每個人在陸生活情況。

大陸福建省閩南師範大學教授施沛琳過去是平面老媒體人，後來轉戰到大陸擔任教職工作，她也轉述王滬寧座談會談話，首先是肯定在兩岸交流的努力與貢獻，希望把這些東西傳播給更多台灣年輕人，希望立場能堅定，共同努力推動兩岸和平發展和民族統一，全力避免戰爭和台獨。

施沛琳也說，王滬寧特別關心台青婚姻問題，特別是在場單身男女，「特地回頭提醒宋主任不能只讓大家在大陸打拼事業，也要關心大家的婚姻大事。」

▲王滬寧今日抵廈門與台青座談會，特別關心未婚青年婚姻大事 。（圖／記者任以芳攝）

目前在四川發展的林姿佑也分享，「王滬寧首先問我會不會說四川話，接著又問幾歲了，然後不好意思的說，哎啊！女生不能問歲數，大家當場都笑了，氣氛很融洽。」

目前還是單身的林姿佑也引起強烈王滬寧關懷，追問「結婚沒？」，當知道她還是單身，立刻啟動「家長模式」，開始關心婚姻大事，同時提醒陪同座談會的大陸國台辦主任宋濤，未來（大陸方面）在兩岸共組家庭上面要多加強。

林姿佑也分享，對於王滬寧印象真的大翻轉，之前以為十分嚴肅，私底下形象很親民，就像是鄰家阿伯關心自己的生活，「原本以為都是嚴肅的話題，最後都是話家常，主要關懷大家在陸生活好不好，有沒有遇到困難，話題都十分輕鬆。」

安徽蕎葳進科技總經理許偉昕則分享自己與王滬寧互動，都是話家常，詢問全家人生活，期間關心孩子就學生活以及住房問題，王滬寧甚至忍不住問，「你是怎麼買的？是買別墅嗎？」就像是長輩關心。

許偉昕也指出，王滬寧2小時座談會氛圍很放鬆，除了前面發表談話時強調兩岸要和平，其餘時間都是一對一溝通，從台青在陸生活發展，追問很多生活化細節。

整場座談會下來從傍晚5點延續到晚間7點，今日參與座談會的台青也接觸到不一樣的大陸官員，對於王滬寧親民作風印象深刻。