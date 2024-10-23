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大陸 大陸焦點 特派現場

9歲女童玩鞦韆被甩飛…頭卡設施身亡　法院：製造商賠488萬元

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海一法院近日審結一起案件。一名9歲女童小櫻（化名）在自家社區的戶外公共遊樂場玩鞦韆搖椅時，不慎飛出，導致頭部卡在地面與椅底之間。小櫻最終因重度顱腦損傷，當日死亡。小櫻的父母氣得將遊樂設備公司、物業公司、居委會告上法院。

據《央視新聞》報導，事發當下，小櫻因無處抓握，從正在擺動的鞦韆上，跌落到地上，被正在擺動的鞦韆搖椅底部擊中頭部，並卡在了地面與鞦韆搖椅之間。

一審法院審理認為，案件中的鞦韆在安裝時，有重大安全缺陷，這是導致事故發生的主要原因，而小櫻的家長疏於監管，應承擔這次事故的次要責任，「遊樂設施公司作為案涉鞦韆的銷售商和安裝商承擔60%責任，共計賠償小櫻家長107.2萬多元（人民幣，下同，約新台幣488萬元），原告自負40%的責任。」

▲▼事發鞦韆。（圖／翻攝自微博）

▲▼事發鞦韆。（圖／翻攝自微博）

▲▼事發鞦韆。（圖／翻攝自微博）

▲ 事發鞦韆搖椅。（圖／翻攝自微博，上同）

遊樂設施公司方指出，不滿判決，提起上訴，「事故中的小朋友違規站立使用設施，用力過猛，震蕩的幅度過大，是違規站立的動盪造成的事故，小朋友是衝擊過猛脫離設施。」

法官指出，本案中的蕩椅的底部和地面之間距離只有94毫米，它遠低於國家強制性標準的400毫米；第二個是國家要求類似這種蕩椅設備單側的搖擺幅度，不可以超過45度，但是在本案中蕩椅的搖擺幅度是不受限的。

二審法院審理認為，事發時，小櫻的家長讓孩子在脫離其視線的情況下，獨自玩耍，未能盡到合理，且必要的看護和監管職責，疏於履行監管義務，與事故後果之間存在因果關係，也應對此承擔相應責任，而物業公司、居委會等其他主體在本次事故中，並不存在過錯，因此無須擔責。

上海法院民事審判庭副庭長盧穎指出，「最終結合各種因素判斷，我們還是認為遊樂設備公司是承擔主要責任，承擔60%的責任，原告承擔次要責任，並承擔40%的責任，並駁回雙方的其餘訴求，目前本案已定案。」

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