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台南派出所副所長告白小女警　被發好人卡...還挨告性騷擾

▲台南市警局所轄分局派出所副所長，傳出向女警告白失敗，被控涉嫌性騒女警，分局啟動調查程序並依相關規定議處，並召開性別平等工作會議，啟動相關保護措施。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市警局所轄分局派出所副所長，傳出向女警告白失敗，被控涉嫌性騒女警，分局啟動調查程序並依相關規定議處，並召開性別平等工作會議，啟動相關保護措施。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警局一名派出所副所長，傳出向女警告白失敗，被對方指控性騒擾，分局立即啟動調查並依相關規定議處，並召開性別平等工作會議。市警局長林國清表示，將加強宣導並要求同仁嚴守性別分際，建立性別友善之工作環境，避免再發生是類情事。

據了解，該名未婚的副所長，鍾情同分局1名女警，但他向女警告白，卻被對方拒絕，而他的告白舉動，讓女警覺得是不當追求，女警困擾之餘，向分局檢舉副所長性騷擾。

分局接獲檢舉後，馬上啟動調查程序並依相關規定議處，同時召開性別平等工作會議，啟動相關保護措施，目前全案已陳報市警局核定中，分局表示會依相關規定嚴查處理。

台南市警局長林國清表示，將加強宣導並要求員警同仁嚴守性別分際，建立性別友善之工作環境，避免再發生類似情事。

由於本案兩造雙方在同一分局，為避免當事人困擾，該名陳姓副所長先行發布調派佳里分局巡佐，21日下星期一報到。市警局強調，本案目前已進入調查程序，將在相關調查結果出來，再行依法議處，市警局對員警涉嫌性騷，一定力挺分局嚴查。

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