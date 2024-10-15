20歲辣妹泳將「轉戰OnlyFans」　穿太少被踢出奧運選手村

▲阿隆索退役之後，轉戰成人平台。（圖／翻攝自IG@luanalonsom，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴拉圭20歲女泳將阿隆索（Luana Alonso）今年參加巴黎奧運時，頻傳「行為不當」而被逐出選手村，包括穿著太暴露，影響隊友等等。如今，她因為轉戰成人平台OnlyFans，再度登上媒體版面。

《每日郵報》等外媒報導，阿隆索在OnlyFans個人簡介表示，自己是「你最喜歡的前游泳運動員」，「保證你不會後悔，我們將一起玩得很開心」，訂閱費用則是每月35美元（約新台幣1126元）。

此前，阿隆索就向巴拉圭媒體Hoy談過退役計畫。她表示，「我決定停下腳步，而且很開心最後一次比賽是在奧運。」阿隆索預計前往美國進修政治學，甚至有朝一日成為體育部長，「我將一直喜歡游泳，可能也會參加比賽，但這不是我想要的生活。我想要的是替一間公司工作。」

她在巴黎奧運女子100公尺蝶式預賽獲得第6名，但總成績僅位列第29名，因為0.24秒的差距無緣準決賽，並在賽後立刻宣布退役。

不過，阿隆索也被爆料，奧運期間擅自外宿，穿著太暴露，與其他選手社交太熱烈，對大家造成「不適當影響」，並且破壞隊內氣氛，因此被要求離開選手村。不過，她透過IG發文澄清，自己「沒被趕出任何地方」。