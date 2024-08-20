　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣

▲▼佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣。（圖／商業週刊）

圖、文／商業周刊

你是否曾經自問喜歡什麼狀態的自己？為了達到很好的狀態，你願意付出哪些行動？以照顧全家人的營養健康為企業願景的佳格食品集團，今年以「狀態很好」作為市場溝通主軸和永續行動的目標，期待與消費者一起，創造狀態很好的自己和台灣。

提到這個溝通靈感的來源，佳格永續長陳文琪爽朗地笑說，當我們看到朋友或家人顯得神采奕奕時，經常脫口而出的讚美便是「你今天看起來狀態很好」。這句話裡形容一個人身心平衡所散發的明亮光采，很好地詮釋了品牌Slogan「A LIFETIME OF WELL-BEING」，用健康活出人生美好的每一刻的衷心期待。

而WELL-BEING 也正是聯合國永續發展目標SDGs第三項目標：GOOD HEALTH AND WELL-BEING 健康與福祉。因此佳格希望透過這次的溝通，邀請大家每天做出點小改變，在日常生活中用具體行動一起創造狀態很好的社會。

「狀態很好」除了是社會關懷行動的具體展現外，也很適合用來形容品牌發展程度。陳文琪認為，一個狀態很好的品牌，除了重視環境永續、社會參與和公司治理之外，更重要的是產業發展過程中對善的堅持。以食品產業來說，食品安全最重要，在兼顧安全與品質的同時，又能生產出兼具營養和美味的健康食品，就是狀態很好的佳格。

▲▼佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣。（圖／商業週刊）

以營養補充為核心　改善兒童與長者健康

為了成為全家人營養健康的夥伴，佳格的產品線從母親懷孕開始，一路到嬰幼兒、兒童、青少年、上班族、熟齡族群等，透過旗下四大品牌：桂格、福樂、天地合補、得意的一天，以原型食物的概念設計出多元化的產品，提供每個年齡層最需要的營養。

除了讓消費者可以用食補進行日常保養或調理健康，佳格近年來也積極透過物資捐贈、營養教育和志工招募，幫助弱勢的偏鄉兒童、中低收入及邊緣戶的高齡長者，也能達到狀態很好的健康。

根據兩年前由KPMG發布的《台灣永續風險調查》指出，台灣永續風險排行榜的第一名是超高齡化，第二名是少子化。佳格以此思考如何運用營養專業，打造永續台灣的關懷行動，後來設計出「佳格以愛灌溉 營養教育計畫」和「佳格以愛樂活 營養安老計畫」，改善弱勢兒童和長者的體質。

用教育行動讓營養知識內化　培養兒童備餐能力

2023年，佳格發起「以愛灌溉 營養教育箱」的公益捐贈行動。在營養師的建議下，箱內的七大產品可涵蓋兒童一個月所需的四大營養素，為缺乏正常飲食習慣而導致營養不良的弱勢兒童，帶來健康又美味的膳食。

「去年，這個計畫照顧了近百所偏鄉小學、約5000名兒童。今年佳格以照顧一萬名孩子為目標，在持續捐贈營養教育箱之外，還推出營養健康教案競賽、暑假作業簿、舉辦營養教育營，同時邀請消費者參與認捐，希望能擴大計畫影響力。」

而透過第一線社福人員的回饋中發現，許多偏鄉弱勢兒童肚子餓的時候，經常靠麵包與喝水果腹，但麵包空有熱量、缺乏營養且高鹽、高糖，若養成飲食習慣，長大後很可能成為腎臟疾病、糖尿病的高風險族群。

要讓這些孩子可以從小吃得健康，降低未來被慢性病纏身的機率，就必須儘早落實營養教育。例如營養教育箱裡的營養知識墊板，能教會孩子如何利用佳格的產品搭配小家電，輕鬆且安全地做出健康好吃的料理。在營養知識逐漸內化的過程中，也養成孩子的備餐能力，讓他們更懂得照顧自己。

而舉辦營養健康教案競賽，目的在於精進這項計畫，讓營養教育可以透過參賽者不同的觀點持續進化；得獎教案再編修成暑假作業簿，協助教師增加校園營養教育的頻次，讓更多孩子學會健康飲食。

讓長者營養安老　減輕家庭與社會負擔

同樣在2023年，佳格首度發布「台灣弱勢長者營養補給現況調查」，結果發現有三大現況需要社會更多的關注與協助。首先是弱勢長者平均兩天才能吃上一餐；其次是有63%社福據點表示，弱勢個案一個月內曾有飢餓經驗；甚至有56%社福據點指出，弱勢個案曾餓到疲累、感到不適；第三則是八成社福團體缺乏志工，而志工經常是物資能否準時送達偏鄉，或交通不便區域的重要人力。

為此，佳格同年發起「以愛樂活營養安老計畫」，共捐贈2.2萬罐營養補充品給社福團體，為弱勢長者不限中低收入戶和邊緣戶，提供蛋白質、鈣質、葡萄糖胺等優質營養素，作為供餐外的營養輔助。

這個計畫著重與社區營養師合作，讓受助45個社福團體所照顧的長者，可以透過營養補給箱吃得更健康，減少三高慢性病的罹病風險，或給予已罹病的長者更好的健康管理。「台灣高齡長者臨終前平均臥床7～8年，如果能透過健康飲食減少臥床時間，不但可以讓長者活得比較快樂，也能大幅降低家庭和社會的負擔。」

此外，佳格也協助社福團體招募志工，並與其合辦巡迴全台的「營養志工」教育訓練，讓志工可以透過營養知識幫助更多人。

建立永續行動生態系　聚眾擴大社會影響力

陳文琪表示，這些從去年開始為永續台灣而努力的關懷行動，佳格會一直做下去；為了持續優化計畫內容，佳格展開了社會投資報酬率（SROI）調查，並已將結果送交英國認證中。

她強調做這項調查不僅是為了算出投報率、確認是否產出正向影響力，更重要的是在質化調查的過程中，佳格會獲得所有利害關係人的反饋，如合作企業、社福夥伴、受助者及其家屬等，每個人的意見都有助於提升計畫品質、改善日後的執行方式。

「持續地追蹤和優化，是永續行動和傳統公益活動的第一個差異。第二個差異，是永續行動會藉由擴大夥伴關係建立生態系。」例如「以愛灌溉 營養教育計畫」，由社福夥伴博幼基金會擔任前線執行；認同計畫精神的盟友H2U永悅健康，以旗下多元的健康資訊傳播管道協助宣傳；綠色物流BBTruck以碳中和方式協助配送物資；邀請消費者到佳格健康go、早安健康嚴選進行線上認捐，讓更多偏鄉弱勢族群因此受惠。

對佳格來說，所有一起參與這項計畫的夥伴，不論是企業團體或社福志工、教案設計師等個人，都是令人敬佩的永續創造者；佳格期許打造一個讓永續創造者可持續發揮的生態圈，並在其中擔任串聯與加乘的角色，和大家一起把影響力做大，創造一個狀態很好的永續台灣。

▲▼佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣。（圖／商業週刊）

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一次集滿巨星和金牌！微風信義「蒙地卡羅之夜」極致奢華　尹斗俊也來最頂派對

【廣編】桂格、天地合補禮盒滿額送HELLO KITTY行李箱　再抽三星電視

平日限定！必勝客「9款大比薩下殺299元」只剩4天

八成國人忽略補鈣，解決方法超簡單！

【廣編】濟州島饗宴超COOL來襲，讓你清涼一夏

【廣編】全台最高影城盛大開幕！王牌映画影城8月21日試營運

佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣

7-11推出全新「水蜜桃思樂冰」還能加爆爆珠！限時3天「買1送1」

【廣編】歐德RO淨水機新上市　ALLDAY喝好水

夢幻沾醬「肯瓊醬」入堡！麥當勞全新「辣味四盎司牛肉堡」來了

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

一次集滿巨星和金牌！微風信義「蒙地卡羅之夜」極致奢華　尹斗俊也來最頂派對

【廣編】桂格、天地合補禮盒滿額送HELLO KITTY行李箱　再抽三星電視

平日限定！必勝客「9款大比薩下殺299元」只剩4天

八成國人忽略補鈣，解決方法超簡單！

【廣編】濟州島饗宴超COOL來襲，讓你清涼一夏

【廣編】全台最高影城盛大開幕！王牌映画影城8月21日試營運

佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣

7-11推出全新「水蜜桃思樂冰」還能加爆爆珠！限時3天「買1送1」

【廣編】歐德RO淨水機新上市　ALLDAY喝好水

夢幻沾醬「肯瓊醬」入堡！麥當勞全新「辣味四盎司牛肉堡」來了

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

相關新聞

藍眼淚看到膩！偏鄉離島搶代理教師像賣房　學校嘆：還是沒人考

藍眼淚看到膩！偏鄉離島搶代理教師像賣房　學校嘆：還是沒人考

「代理教師甄選，不用報名費，還提供優質單人套房宿舍」、「待上一年藍眼淚看到膩」、「台北設考場服務，不用飛離島考試」、「校園坐落在河谷邊且群山環繞」。開學倒數一周，全台仍有許多學校師資沒到位，教甄文宣充斥網路像賣屋廣告，不只都會區學校急徵代理教師，偏鄉學校更感嘆：「真的都沒人來考」。

提升偏鄉急救資源　善心企業以母為名捐救護車

提升偏鄉急救資源　善心企業以母為名捐救護車

左鎮噶瑪噶居寺普渡物資捐贈偏鄉佛祖福袋嘉惠居民

左鎮噶瑪噶居寺普渡物資捐贈偏鄉佛祖福袋嘉惠居民

「2024藝術宅急便」巡演感動全場

「2024藝術宅急便」巡演感動全場

台鹽捐塩麴予璞育協會義賣挹注偏鄉學童課輔

台鹽捐塩麴予璞育協會義賣挹注偏鄉學童課輔

關鍵字：

佳格以愛灌溉偏鄉

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面