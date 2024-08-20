佳格食品打造永續行動生態系　邀請你一起共創狀態很好的台灣





圖、文／商業周刊

你是否曾經自問喜歡什麼狀態的自己？為了達到很好的狀態，你願意付出哪些行動？以照顧全家人的營養健康為企業願景的佳格食品集團，今年以「狀態很好」作為市場溝通主軸和永續行動的目標，期待與消費者一起，創造狀態很好的自己和台灣。



提到這個溝通靈感的來源，佳格永續長陳文琪爽朗地笑說，當我們看到朋友或家人顯得神采奕奕時，經常脫口而出的讚美便是「你今天看起來狀態很好」。這句話裡形容一個人身心平衡所散發的明亮光采，很好地詮釋了品牌Slogan「A LIFETIME OF WELL-BEING」，用健康活出人生美好的每一刻的衷心期待。

而WELL-BEING 也正是聯合國永續發展目標SDGs第三項目標：GOOD HEALTH AND WELL-BEING 健康與福祉。因此佳格希望透過這次的溝通，邀請大家每天做出點小改變，在日常生活中用具體行動一起創造狀態很好的社會。

「狀態很好」除了是社會關懷行動的具體展現外，也很適合用來形容品牌發展程度。陳文琪認為，一個狀態很好的品牌，除了重視環境永續、社會參與和公司治理之外，更重要的是產業發展過程中對善的堅持。以食品產業來說，食品安全最重要，在兼顧安全與品質的同時，又能生產出兼具營養和美味的健康食品，就是狀態很好的佳格。

以營養補充為核心 改善兒童與長者健康

為了成為全家人營養健康的夥伴，佳格的產品線從母親懷孕開始，一路到嬰幼兒、兒童、青少年、上班族、熟齡族群等，透過旗下四大品牌：桂格、福樂、天地合補、得意的一天，以原型食物的概念設計出多元化的產品，提供每個年齡層最需要的營養。

除了讓消費者可以用食補進行日常保養或調理健康，佳格近年來也積極透過物資捐贈、營養教育和志工招募，幫助弱勢的偏鄉兒童、中低收入及邊緣戶的高齡長者，也能達到狀態很好的健康。

根據兩年前由KPMG發布的《台灣永續風險調查》指出，台灣永續風險排行榜的第一名是超高齡化，第二名是少子化。佳格以此思考如何運用營養專業，打造永續台灣的關懷行動，後來設計出「佳格以愛灌溉 營養教育計畫」和「佳格以愛樂活 營養安老計畫」，改善弱勢兒童和長者的體質。

用教育行動讓營養知識內化 培養兒童備餐能力

2023年，佳格發起「以愛灌溉 營養教育箱」的公益捐贈行動。在營養師的建議下，箱內的七大產品可涵蓋兒童一個月所需的四大營養素，為缺乏正常飲食習慣而導致營養不良的弱勢兒童，帶來健康又美味的膳食。

「去年，這個計畫照顧了近百所偏鄉小學、約5000名兒童。今年佳格以照顧一萬名孩子為目標，在持續捐贈營養教育箱之外，還推出營養健康教案競賽、暑假作業簿、舉辦營養教育營，同時邀請消費者參與認捐，希望能擴大計畫影響力。」

而透過第一線社福人員的回饋中發現，許多偏鄉弱勢兒童肚子餓的時候，經常靠麵包與喝水果腹，但麵包空有熱量、缺乏營養且高鹽、高糖，若養成飲食習慣，長大後很可能成為腎臟疾病、糖尿病的高風險族群。

要讓這些孩子可以從小吃得健康，降低未來被慢性病纏身的機率，就必須儘早落實營養教育。例如營養教育箱裡的營養知識墊板，能教會孩子如何利用佳格的產品搭配小家電，輕鬆且安全地做出健康好吃的料理。在營養知識逐漸內化的過程中，也養成孩子的備餐能力，讓他們更懂得照顧自己。

而舉辦營養健康教案競賽，目的在於精進這項計畫，讓營養教育可以透過參賽者不同的觀點持續進化；得獎教案再編修成暑假作業簿，協助教師增加校園營養教育的頻次，讓更多孩子學會健康飲食。

讓長者營養安老 減輕家庭與社會負擔

同樣在2023年，佳格首度發布「台灣弱勢長者營養補給現況調查」，結果發現有三大現況需要社會更多的關注與協助。首先是弱勢長者平均兩天才能吃上一餐；其次是有63%社福據點表示，弱勢個案一個月內曾有飢餓經驗；甚至有56%社福據點指出，弱勢個案曾餓到疲累、感到不適；第三則是八成社福團體缺乏志工，而志工經常是物資能否準時送達偏鄉，或交通不便區域的重要人力。

為此，佳格同年發起「以愛樂活營養安老計畫」，共捐贈2.2萬罐營養補充品給社福團體，為弱勢長者不限中低收入戶和邊緣戶，提供蛋白質、鈣質、葡萄糖胺等優質營養素，作為供餐外的營養輔助。

這個計畫著重與社區營養師合作，讓受助45個社福團體所照顧的長者，可以透過營養補給箱吃得更健康，減少三高慢性病的罹病風險，或給予已罹病的長者更好的健康管理。「台灣高齡長者臨終前平均臥床7～8年，如果能透過健康飲食減少臥床時間，不但可以讓長者活得比較快樂，也能大幅降低家庭和社會的負擔。」

此外，佳格也協助社福團體招募志工，並與其合辦巡迴全台的「營養志工」教育訓練，讓志工可以透過營養知識幫助更多人。

建立永續行動生態系 聚眾擴大社會影響力

陳文琪表示，這些從去年開始為永續台灣而努力的關懷行動，佳格會一直做下去；為了持續優化計畫內容，佳格展開了社會投資報酬率（SROI）調查，並已將結果送交英國認證中。

她強調做這項調查不僅是為了算出投報率、確認是否產出正向影響力，更重要的是在質化調查的過程中，佳格會獲得所有利害關係人的反饋，如合作企業、社福夥伴、受助者及其家屬等，每個人的意見都有助於提升計畫品質、改善日後的執行方式。

「持續地追蹤和優化，是永續行動和傳統公益活動的第一個差異。第二個差異，是永續行動會藉由擴大夥伴關係建立生態系。」例如「以愛灌溉 營養教育計畫」，由社福夥伴博幼基金會擔任前線執行；認同計畫精神的盟友H2U永悅健康，以旗下多元的健康資訊傳播管道協助宣傳；綠色物流BBTruck以碳中和方式協助配送物資；邀請消費者到佳格健康go、早安健康嚴選進行線上認捐，讓更多偏鄉弱勢族群因此受惠。

對佳格來說，所有一起參與這項計畫的夥伴，不論是企業團體或社福志工、教案設計師等個人，都是令人敬佩的永續創造者；佳格期許打造一個讓永續創造者可持續發揮的生態圈，並在其中擔任串聯與加乘的角色，和大家一起把影響力做大，創造一個狀態很好的永續台灣。