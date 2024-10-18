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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免潮來了？郭正亮示警「點名1人」比較危險

▲▼總預算卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）

▲各界擔憂國民黨恐迎來「罷免潮」。（圖／記者杜冠霖攝）

記者劉維榛／綜合報導

基隆市長謝國樑罷免案落幕，不過現任立委將在明年2月職滿一年，是否迎來「大罷免潮」受到關注。對此，前立委郭正亮認為，大罷免潮不會發生，但點名國民黨立委葉元之比較危險，因為他的對手是羅致政。

郭正亮在《新聞大白話》指出，大罷免潮不會發生，現階段最可能面臨罷免風險的是新竹市長高虹安，如果12月25日之後她被罷免，中央就有權直接派任新的市長，連選都不用選，但也可能會引發民進黨的顧慮。

郭正亮認為，民進黨就會有幾種顧慮，第一個要感謝基隆市長謝國樑，「罷樑」沒有成功，證明藍白只要合，就天下無敵。

如果藍白合，民進黨想要罷免的那幾位藍委，哪一個比較可能被罷免？郭正亮進一步分析，罷免有2個前提會比較容易成功，首先是落選的那一位有心報仇，有幾位就不適用，比如國民黨立委廖偉翔，對手是教育部次長張廖萬堅，「我不認為張廖萬堅會做這種事」；還有立委丁學忠，對手是蘇治芬，兩方都是有格調的政治人物，應該不會去搞罷免案。

郭正亮又說，葉元之就比較危險了，因為他的對手是羅致政。羅致政會想報仇，因為對手有沒有心要再回來，這個十分關鍵。郭正亮直言，謝國樑會被罷免，就是因為有民進黨秘書長林右昌，如果不是林右昌，「罷樑」就不可能搞那麼大。

第二個則是「該區域是不是有藍白合的氛圍」。郭正亮稱，台中國民黨立委羅廷瑋不用緊張，因為有台中市長盧秀燕與民眾黨前立委蔡壁如，台中的大氛圍就是藍白合。

最後，郭正亮認為，恰好美國總統在明年1月20日就職，美國並不樂見藍綠互相罷免，且他不認為，真正的民進黨高層要做這件事。

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