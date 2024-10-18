15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死在牆上」被嚇哭

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日晚間6時許，偷開外公的車出門，失控撞進東湖市場內一間臭豆腐店，造成3死2傷的慘劇！目擊者的兒子轉述，父母見到死者「貼死在牆壁上七孔流血」，媽媽還被嚇哭了。

▲15歲少年偷開外公的車外出撞死3人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

事發後肇事的曾姓少年向警方供稱，他趁著外公出國偷走鑰匙開車外出找同學，沒想到卻因操作不熟悉，一度分不清楚煞車、油門，左轉進安康路後太過緊張，才會失控蛇行先是撞上前方的盧姓男騎士，再衝進臭豆腐店，造成51歲高姓女客、60歲陳姓男客人，並造成臭豆腐店內41歲黎姓女員工、40歲陳姓老闆娘燒燙傷。

警消獲報到場，將5名傷者送醫搶救，其中盧姓男騎士、高姓女客、陳姓男客因傷勢過重宣告不治，黎姓女員工、陳姓老闆娘則暫無生命危險。

事發當下有豆腐攤的其他客人目擊全程被嚇哭。客人的陳姓兒子表示，父母當時坐在豆腐攤靠外側處，突然曾姓少年的車就直接撞進來，媽媽看到「一個人直接貼在牆壁上，貼死在牆壁上，七孔流血，下面骨盆好像碎掉」。

陳男透露，父母以前很常光顧這間臭豆腐攤，後來因父親行動不便、拄拐杖，這才比較少去，沒想到這次去「我媽嚇死」，媽媽還被嚇哭了，所幸父母僅受有輕微擦挫傷 。