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15歲少年偷開車「釀3死2傷」　最慘下場曝光！

無照開車撞「臭豆腐攤」釀3死2傷！　15歲少年「最慘下場」曝

▲台北市內湖區昨（17日）發生少年撞死3人的死亡車禍。

文／CTWANT

台北市內湖區昨（17日）發生少年撞死3人的嚴重車禍，15歲曾姓少年無照駕駛祖父的車出門找朋友，行經東湖市場附近時，高速撞擊盧姓機車騎士，並導致車輛徹底失控，接著又撞進安康路上的臭豆腐攤位，最終釀成3死2傷。曾男事後供稱駕駛技術不純熟，「會車太緊張」，才會釀起意外。對此，也有網友查詢類似案例，分析15歲少年的「最慘下場」。

據悉，曾姓少年自小父母離異，因此原本是祖父母隔代教養家庭，直到高中後，父親才把他接回來住在新北市。同學透露，曾男在事發3天前曾表示想學開車，但同學勸他，沒有駕照最好不要輕易嘗試，殊不知昨晚5點2人碰面分開後，曾男就趁祖父出國時，從永和搭捷運跑到東湖的家偷開休旅車，並因此鑄下大錯。

死者及傷患方面，當時正在臭豆腐攤位裡用餐的60歲陳姓男顧客及51歲高姓女子，以及騎車路過的61歲盧姓男子都遭到撞擊，3人分別送往汐止國泰、三總及北醫急救，但仍不幸在晚間8點左右宣告不治。而臭豆腐攤的40歲陳姓老闆娘、41歲黎姓女店員則是被燙傷，送往汐止國泰醫院治療，意識清醒。

警方事後也聯繫上曾男的父親，但他對兒子開車出門一事完全不知情。對此，有網友查詢相關案例，表示：「刑事部分，因為並無肇事逃逸也無喝酒，加上屬未成年，若能與對方達成和解，可向法官爭取緩刑或僅有期徒刑6個月得易科罰金。」此外，根據《全國法規資料庫》指出，如果無照駕駛撞傷人，依據刑法第284條前段規定，過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。

若汽車駕駛人有違反道路交通管理處罰條例第86條第1項的情形的話，應加重其刑至二分之一，造成被害人傷害者，處六月以上五年以下有期徒刑，造成被害人死亡或重傷者，則處一年以上七年以下有期徒刑。不過為考量未成年人思慮尚未成熟，而無法負擔完全責任，依據刑法第18條第2項規定，十四歲以上未滿十八歲人的行為，得減輕其刑。

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