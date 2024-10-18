15歲少年撞3死！眾網友怒湧Threads帳號　「唯一貼文」被灌爆

▲無照少年衝撞內湖小吃店，造成3死。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市內湖區17日傍晚發生悲劇，15歲曾姓少年偷開祖父的車，疑因操作不熟悉，衝入東湖市場內一間臭豆腐店，造成3人身亡。事件發生後，就有人發現少年過去做過各種令人傻眼的行徑，包括在IG上分享自己無照騎車、騎自行車闖紅燈等等，讓大票網友超氣得開轟，少年的Threads帳號也沒有倖免，唯一一篇貼文湧入許多人憤怒留言。

15歲曾姓少年偷開祖父的車，造成3人不幸死亡。有網友氣得肉搜少年IG帳號，發現他案後疑似發限動，氣得狂轟，「為什麼做錯事還可以在限動炫耀啊」、「要找朋友是不會坐車嗎？不會開車硬要開，看你怎麼賠那三條人命？」而少年過去就曾在IG上分享自己無照騎車、騎自行車闖紅燈等三寶行徑，還僥倖表示「還好我沒被撞」，也引發撻伐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有人找到少年的Threads帳號，當中只有一篇貼文，是少年8月時曾發文表示「想認識新同學」，該串湧入許多人留言怒批，「無照開車撞死人害他人家庭破碎，你拿什麼賠？」「三條人命，三個家庭因為你破碎還能嬉皮笑臉，屁孩真的是不知道事情輕重」、「別以為未成年就沒事」、「IG幹嘛關閉留言，笑死」、「好好等年紀到，考好駕照再出發，多難？」