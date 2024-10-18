15歲少年撞死3人！新北市教育局2點回應　曝背景：餐飲建教班新生

記者戴上容、戴若涵／台北報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日晚間6時許，偷開外公的車出門，失控撞進東湖市場內一間臭豆腐店，造成3死2傷的慘劇！新北市教育局針對這起事件回應了。

▲15歲少年撞臭豆腐攤，現場監視器畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

曾姓少年向警方供稱，事發當時他趁著外公出國偷走鑰匙開車外出找同學，沒想到卻因操作不熟悉，一度分不清楚煞車、油門，左轉進安康路後太過緊張，才會失控蛇行先是撞上前方的盧姓男騎士，再衝進臭豆腐店，造成51歲高姓女客、60歲陳姓男客人，並造成臭豆腐店內41歲黎姓女員工、40歲陳姓老闆娘燒燙傷。

警消獲報到場，將5名傷者送醫搶救，其中盧姓男騎士、高姓女客、陳姓男客因傷勢過重宣告不治，黎姓女員工、陳姓老闆娘則暫無生命危險。

▲15歲少年偷開外公的休旅車撞死3人。（圖／記者黃彥傑翻攝）

針對此案，新北市教育局2點回應如下：

一、本案肇事15歲曾姓少年目前為某高職餐飲建教班一年級新生，教育局獲知立即請學校派員到場關心協助家屬處理，據學校回報表示該生在校表現正常，無遲到早退異常情形，教育局要求學校配合相關調查，並務必強化學生交通安全教育及法治概念，提高安全意識，避免類似校外違規行為發生。

二、針對學生無照駕駛問題，新北市教育局與宜基北桃教育局處及警察局合作，跨縣市追蹤無照駕駛學生並加強輔導，每個月彙整未成年無照駕駛遭警查獲名單，要求各校落實追蹤與輔導，避免學生交通意外事故發生。

同時，教育局要求各校將交安教育納入課程並加強宣導，並與相關單位合作辦理宣導活動，針對高中(職)務必加強宣導駕駛教育及相關法規觀念。