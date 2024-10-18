「未成年又沒事了？」15歲少年奪3命　網酸無敵輕判組合、支持鞭刑

▲15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日偷開車外出，結果出門沒多久，就失控撞進臭豆腐攤，奪走3條人命。事件引起眾怒，由於曾姓少年未成年，因此也有不少網友忍不住在網路上怒喊，「不修法的話可以新增鞭刑嗎」、「未成年殺人，又沒事了嗎」。

經警方調查，曾姓少年供稱，當時要去找同學，所以趁著外祖父出國旅遊期間，前往其東湖住處偷鑰匙開走休旅車，結果因操作不熟悉，分不清煞車、油門，在左轉進安康路後太過緊張，當場失控、高速蛇行。

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曾姓少年先擦撞兩側汽機車後，隨即猛力撞向前方的盧姓男騎士，並一路猛衝、連人帶車撞進臭豆腐小吃攤，造成高姓女客（51歲）、陳姓男客（60歲）、以及盧姓男騎士（61歲）3人重傷，送醫搶救無效，宣告死亡；另臭豆腐店41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆也燒燙傷送醫，無生命危險。

▲事件引發眾怒。（圖／翻攝自Dcard，下同）

不少網友得知此事後，都按捺不住怒氣，忍不住直呼「不修法的話可以新增鞭刑嗎？未來哪個政治人員支持並且願意執行，我肯定號召身邊的人投他」、「真的，希望可以引進鞭刑，不然台灣不管犯什麼罪都判很輕」、「支持鞭刑！若能每天中午鞭10下更好！法官說的教化不是演戲，而是要能真真正正記住所犯的嚴重錯誤」。

還有網友開酸，「第一次生活在台灣嗎？都說幾次了，台灣人命不值錢啊」、「為什麼這種無照跟酒駕垃圾都不會撞死自己啊」、「開車殺人+少年犯=無敵輕判組合」、「我家小孩很乖，一定是車子帶壞他」、「他未成年加過失致死根本金鐘罩加鐵布衫」。