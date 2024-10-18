5老鳥集體離職！傳產新人「部門剩4人」怕爆　過來人認：不妙

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有女網友最近入職一家中小型傳產公司，卻發現所在部門有5名資深員工集體離職，目前部門僅剩下部門主管、兩名同事以及她這個新進員工，讓她有種「剉咧蛋」的感覺，不禁求助「看同事的工作量…我真的感覺不太對耶！可以跟我說說你們的想法嗎？」

這位女網友在Dcard上發起閒聊，「得知公司剛發生集體離職，想知道大家的看法」，她入職一家中小型傳產公司，最近發現所屬部門有5人集體離職，都是待了7、8年以上的老鳥。目前部門只剩部長、2名同事跟她，不禁直呼「光是這個消息就讓我有種剉咧蛋的感覺，我會有這種預感…是正常的吧？」

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她補充道，原先部門有8人，現在僅剩4人，而她作為新員工，還無法立即對公司做出貢獻。她看到同事的工作量，感到有些不對勁，於是在網路上尋求建議，問其他網友她的預感是否正常？

看到貼文後，就有人也覺得不太對，「我去一家公司報到的那天，部門同時3位新人報到，當下就覺得不妙。到單位的時候又發現8個部門同事，只有一個主管4年年資，其他人都未滿半年，我撐三個禮拜就陣亡了」、「既然你們公司有集體離職，又還是在年終前夕，寧願放棄年終獎金，表示一定有他的問題存在啊」、「想辦法找前員工們的聯繫，直接問他們。我也是集體離職，一定一定有一個大主要原因。」

也有網友表示，「據我的經驗，這種都是被主管氣死，然後大家都是非常好的同事，講好一起離開。看你跟主管的感覺，如果可以待，你可以試看看，升遷可以升很快」、「入職了先做看看吧，很多人走了不適應又回來，年底工作不好找」、「可以去試試看矛頭不對馬上走人，反正未滿三個月可以當天走。」