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趕捷運！能提早買單程票「隔天再用嗎」　規定曝光

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲台北捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果不常搭乘台北捷運，或者身上沒有悠遊卡，可以至基台購買「單程票」。近日藝人黃偉晉發文拋問，有時候為了買票，可能就會錯過該班捷運，他能夠提前購買單程票，隔天再拿出來用嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

「不懂就問脆！」黃偉晉日前在Threads上發文表示，有時候趕捷運，可能會因為買單程票而錯過準備進站的那一班，那他是否能夠先把隔天的單程票買好了，然後帶回家，隔天坐捷運再使用呢？「幣有沒有時間限制會失效？」

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貼文曝光後，就有熱心網友回應，「隨手一查，感覺不行耶」、「站務路過，答案是不行」、「不行啊，販售當日有效，隔日不能用」。還有網友討論道，「超級好笑，這什麼可愛的問題，但我太可以理解了，畢竟沒有一天不是在趕捷運的」、「好像回到十年前在Yahoo問作業怎麼做的我們」。

由 @weijin_huang 發佈
在 Threads 查看

還有網友歪樓，「什麼意思？你沒有悠遊卡嗎？我好震驚」、「為何不買張悠遊卡呢」。黃偉晉則回覆，「各位！悠遊卡也是會常常不見的，還沒買新的之前我還是要買單程票啊，怎了！」

台北捷運過去在官網上指出，單程票大小如50元硬幣，顏色為深藍色，「進站時與悠遊卡相同，將單程票置於新式驗票閘門的感應器上，閘門會自動感應並開啟門檔讓旅客進站，出站時則須將單程票投入新式驗票閘門上方投入口內，閘門會自動回收該單程票，並開啟門檔讓旅客出站」。

根據「台北捷運系統旅客須知」，單程票為提供旅客單次使用的車票，其使用期限為「發售當日有效」，旅客持車票搭捷運亦有停留時限規定，不同車站進出的最大時限為2小時，同一車站進出最大時限為15分鐘，若違反規定，則要補交差額。

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