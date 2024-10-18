15歲少年撞3死！打給同學「出事了」　網怒見疑發限動：命怎麼賠　

▲少年偷開外公車輛撞死3人。（圖／記者黃彥傑攝）



網搜小組／劉維榛報導

北市內湖發生3死悲劇，年僅15歲偷開外公休旅車，失控撞進一家臭豆腐店，有網友氣得肉搜少年IG帳號，發現他案後疑似發限動，氣得大批網友狂轟，「為什麼做錯事還可以在限動炫耀啊」、「要找朋友是不會坐車嗎？不會開車硬要開，看你怎麼賠那三條人命？」

警方調查，曾姓少年供稱，當時要去找同學，趁著外祖父出國旅遊期間，他前往其東湖住處偷鑰匙開走休旅車，結果卻因操作不熟悉，一度分不清煞車、油門，在左轉進安康路後太過緊張，當場失控、高速蛇行，先擦撞兩側汽機車後，隨即猛力撞向前方的盧姓男騎士，並一路猛衝、連人帶車撞進臭豆腐小吃攤，造成高姓女客(51歲)、陳姓男客(60歲)、以及盧姓男騎士(61歲)3人重傷，送醫搶救無效，宣告死亡；另臭豆腐店41歲黎姓女員工、40歲陳姓女老闆也燒燙傷送醫，無生命危險。

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事實上，同學透露，曾男3天前提及想要學開車，同學還提醒他，不知道車輛的距離，也沒經過訓練，苦勸千萬別嘗試。2人昨晚5點才碰過面分開，豈料沒多久後就接到曾男的電話說「出事了！」

對於這起車禍，引發眾多網友感到氣憤，並肉搜曾男的帳號，發現他案後疑似發限動，引來網友怒罵，「為什麼做錯事還可以在限動炫耀啊」、「三條人命，三個家庭因為你破碎還能嬉皮笑臉，屁孩真的是不知道事情輕重」、「要找朋友是不會坐車嗎？不會開車硬要開，看你怎麼賠那三條人命？」「三條人命，三個家庭因為你破碎還能嬉皮笑臉，屁孩真的是不知道事情輕重」。

其中有網友提醒，「你各位不能肉搜這位有為的青少年哦！中華民國法律保障他，肉搜的網友會違反《少年事件處理法》」。

檢方今日將對3名死者進行相驗，以釐清確切死因。受害者家屬們預計會在今日上午前往警局接受警詢，等到相關檢驗結果出爐之後，曾姓少年才會被移送。而曾姓少年的外祖父恐怕也會因為疏於保管車輛，被依同罪嫌函送偵辦。