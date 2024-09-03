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中原大學打造人文與人工智慧共融平台　跨域人才超搶手

▲中原大學打造人文與人工智慧共融平台

▲中原大學專題演講「站在ChatGPT的肩膀上擁抱人工智慧」，主講人為SKYWORK創辦人丁志毅。(圖／中原大學提供)

記者楊淑媛／桃園報導

教育部2日宣布成立「臺灣大學AI聯盟」，中原大學為25所成員學校之一。中原大學通識教育中心主任柯惠鈴表示，除了兩門大一共同基礎必修的人工智慧課程。以全球為範圍，面向全校師生舉辦相關學術論壇，進行各種教研、學研增能活動，堪稱全國率先探索此領域的高等院校。

而為了讓學生在熟悉智慧科技應用的同時，也能以人文、社會思維體察外部世界之變動，中原大學配合AI趨勢革新課程，發展AI賦能、跨領域合作及融滲人文STEAM之課程，以人文引領AI及智慧科技的優勢，加值學生未來競爭力！

▲中原大學打造人文與人工智慧共融平台

▲中原大學課程帶領學生探索「AI素養」及「運算思維」的潛能與相關應用。(圖／中原大學提供)

中原大學指出，近年來隨著AI推動產業革命，人文教育受到社會極大關注。在學校教育理念指導下，通識教育中心開設兩門大一共同基礎必修的人工智慧課程，積極開展人工智慧與人文素養結合的進程。中原大學通識課程分為「天、人、物、我」四大學類，開設的兩門課程為「自然科學與人工智慧導論」及「運算思維與程式設計」，這兩門課屬於「物學」，全校大一新生必修，每學年開課班數將近120班。

中原大學基礎物學召集人、通識教育中心助理教授石栢岡表示，NVIDIA創辦人黃仁勳曾提到：「人工智慧是最強大的科技力量，它將驅動未來的創新與發展。」中原大學這兩門大一必修課，正是回應了當前的時事與趨勢，讓學生在這個變革的時代中具有前瞻性的競爭優勢。

商學院會計系劉同學在大一修過「自然科學與人工智慧導論」，她說，原本對於人工智慧的認知有限，但經過老師的資料分享與實作，便豁然開朗，進而發現隱藏其中的大數據分析和企業策略管理，這些皆與商學院所學息息相關。

電資學院邱同學則說，隨著科技發展，會用到程式的地方越來越多，能越早接觸到程式對於自己未來發展有一定的幫助，透過「運算思維與程式設計」課程，使他更加了解到Python整體的架構，經過課堂練習也更熟悉程式語言，收穫良多。

過去一年來在教育部「智慧人文與未來人才培育計畫」支應下，「數位人文課程模組」總修課人數已達743人，每學期學生更將所學結合專業知識製成專題作品展示。已修習六門數位人文課程模組的應華系蘇同學，由於掌握了數位科技與人文知識的跨域能力，畢業後取得多家科技公司的錄取通知，雖非理工背景一樣炙手可熱。

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