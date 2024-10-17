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花蓮出現偽造振興券！知名包子店收「假200元」受害　4撇步辨真偽

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮縣政府為促進震後經濟，12日起至18日止發放振興券，每人3千元，不過有花蓮知名包子店老闆指出，收到假的200元振興券，不滿說「生意已經夠難做了還有假的出現」。

▲▼花蓮縣政府公布振興券正面與背面總共有4大防偽設計。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府公布振興券正面與背面總共有4大防偽設計。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

知名花蓮包子店負責人發文指出，收到假的振興券，不滿說生意已經夠難做了還有假的出現，「真的很佩服那些人的頭腦」，如果這沒有處理好，會造成店家的損失。

▲▼花蓮縣政府公布振興券正面與背面總共有4大防偽設計。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

並提醒，辨別真假方式，就是在振興券背面左下角，可以刮出花蓮字樣，呼籲大家一定要多注意。對此，警局得知後也介入調查。

花蓮縣政府提醒，振興券分200元和500元兩種面額，振興券正面皆有花蓮縣徽圖示及英文HUALIEN字樣，背面則皆有花蓮縣地圖；200元面額為藍綠色，正面有蓮花圖案；500元面額為粉藍色，正面則是有朱鸝圖案。

除了振興券樣式，還有防偽辨識四步驟，也請民眾熟記：
1.看：振興券面上皆隨機分布防偽纖維絲，且迎光透視即能看到連續性浮水印。
2.照：紫外光源照射下，振興券正面會產生螢光反應，顯現「奇萊山」識別意象。
3.掃：振興券正面皆印有QRcode和唯一序號，只需使用手機掃描該QRcode，即進入至官方驗證頁面，確認是否為官方編碼；另透過振興券官方網站的振興券驗證，掃描QRcode或輸入序號即能確認該振興券是否已經兌付；若為已核銷兌付的振興券則無法繼續流通使用。
4.刮：振興券背面設有防偽塗層，使用硬幣輕刮該區域，會顯示「花蓮Hualien」字樣。此外，若於紫外光源下照射，亦呈現螢光反應，進一步加強防偽效果。

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