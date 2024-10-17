快抬頭！年度「最大滿月」今晚19:26登場　土星也來湊熱鬧

▲今晚7時26分可看到今年度最大滿月。（圖／氣象署提供）

記者楊惠琪、蔡亞樺／台北報導

台北市立天文館表示，今年最大滿月將出現在今晚7時26分，屆時月球視直徑將達33.7角分，與地球距離僅35萬7367公里，不僅符合「超級月亮」條件，觀賞條件也是今年最佳。中央氣象署指出，今晚北海岸、東半部有雲團遮蔽，比較是雲中窺月的情況，西半部若午後雷陣雨持續不長，看到滿月機率較高。

台北市立天文館指出，今天傍晚月球於傍晚5時13分升起，預計到了7時26分將出現今年最大滿月，月球視直徑將達33.7角分，與地球距離僅35萬7367公里，不僅符合「超級月亮」的條件，而且比2月時的最小滿月大了約14%，整體亮度也增加30%。

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天文館說，今晚除了賞月外，月亮右上方不遠處的亮星，是擁有奇特光環的土星，也正值最佳觀賞時機，今晚將與最大滿月相互輝映。

氣象署表示，今日東北風減弱水氣減少，迎風面北海岸、東半部仍有雲團遮蔽，可能以雲中窺月的機會較高，而西半部白天水氣逐漸減少，若午後雷陣雨持續時間不長，晚間看到滿月的機會較高。

天文館今晚7時至8時將在國父紀念館舉辦「最大滿月天文快閃」活動，平時只在館內使用的專業望遠鏡，將首度移至國父紀念館映池旁的西側廣場，提供民眾觀賞及拍攝月球和土星，現場還有天文館人員解說月球及土星的天文知識，是難得的市區觀星盛會，詳細天象資訊與活動資訊可參閱台北天文館網站「天象預報」。





▲今晚最大滿月比2月的最小滿月，亮度大增30%。（圖／台北市立天文館提供）