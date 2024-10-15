餐廳下午3點「一堆人排隊等吃」　他驚問啥魔力！網推：飽到隔天

▲我家牛排吃到飽才是本體。（圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

每到假日餐廳都會擠爆，一名網友驚呼，去逛桃園特力屋，發現我家牛排排爆人潮了，好奇到底有什麼魔力？文章引發網友回應，連平日下午3點都一堆人排隊，更直指自助吧CP值超高，「種類多，也不難吃，相對便宜～飽到隔天也不用吃了」、「雞翅真的很值得欸！」

一名網友在在《Threads》表示，雙十節去桃園特力屋逛街時，發現連鎖餐廳「我家牛排」店門口排了超多人，讓他感到訝異直呼，「是有什麼特別的魔力嗎？」

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文章曝光後，評價呈現兩極化，一派大推「吃粗飽的啊，但裡面太擠了，不過雞翅真的很值得欸，只是吃完身上都是臭臭的食物味，今天現場叫號應該也會破400組吧，三點半的時候已經快300號」「真的超誇張，我有天是平日下午三點去，前面還是排了一堆人」、「吃自助吧就好了，不必點排餐，我都當熱炒店吃，結帳也比熱炒店便宜，真心推薦油飯，去3次吃到的油飯都好好吃」、「種類多，也不難吃，相對便宜～飽到隔天也不用吃了」、「單點buffet吃粗飽，吃完真的滿身食物味無誤」、「他們自助吧我超愛，牛排一般般，每次都是吃自助吧」、「CP值高啊，價格也不貴，全家大小一起吃飯的好地方」。

▲吃貨大推炸雞。（圖／記者黃士原攝）



另一派給負評，「吃過一次就不想再去吃了」、「自助吧吃粗飽的，蝦子不新鮮」、「上次去蒼蠅一直飛！扣分」、「吃過一次，牛排真的很難吃，buffet也是普普，只有炸雞翅算好吃」。

日前也有網友在PTT討論預算500元，會推薦哪家牛排館呢？其他網友回應，「只能請你去孫東寶了」、「我家牛排，還有自助吧」、「500真的只能去我家，還有buffet可以吃」、「我家牛排的牛排...真的不行」、「高檔的只有Costco，買回家自己煎」。