　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自由行訂房遇詐騙！以假亂真「日文飯店簡訊」網友分享親身經歷

▲▼ 。（圖／讀者提供、記者王威智攝）

▲自由行訂房遇詐騙！以假亂真「日文飯店簡訊」網友分享親身經歷 。（圖／讀者提供、記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

現在正值出國賞楓的季節，不少人喜歡自由行，透過網路訂房。然而，詐騙手法層出不窮，尤其在旅行高峰期，詐騙集團更會利用大家急於訂房的心態進行詐騙。近日一名網友在社群平台分享了自己遭遇的旅遊詐騙手法，警惕大家小心防範。

該網友表示，昨晚在追劇時收到一則看似來自訂房平台的飯店訊息，表示信用卡認證有問題，需點入連結並輸入房價和信用卡帳號，否則將取消訂房資格。雖然感覺有些困惑，因為當初信用卡約定扣款日期為11月5日，卻仍然在10月16日就要求填寫資料。但確實有計畫在11月到日本旅行，且該簡訊以全日文的方式撰寫及極似飯店官方訊息，因此其還是點進了連結。

▲▼ 。（圖／讀者提供、記者王威智攝）

▲還好該網友有向飯店和平台反應，收到飯店和平台回覆，這不是來自於他們的訊息，確認是詐騙無誤。（圖／讀者提供）

當時一旁機警的友人覺得不對勁，「他先拿我的手機先回了一串詢問，同時向飯店和平台反應，結果今天早上上班前看到飯店和平台回覆，這不是來自於他們的訊息，是詐騙無誤。」該網友描述了自己的驚險經歷，並提醒大家提高警覺。

該網友表示自己差點被盜刷，他希望透過分享自己的經驗，能夠幫助更多人免於受害。而根據內政部警政署長張榮興先前分享的數據，目前詐欺案件約占所有治安案件的六成，平均每天詐騙金額約達3至4億元。這再一次提醒，面對網路訊息時務必要小心謹慎。

ET快訊
金價飆漲！　多人淘金畫面曝
快訊／京華城案唯一認罪！朱亞虎確定關押2個月
掏空馬拉松600萬經費　前會長陳屍BMW
奇蹟！　彰化9歲小妹妹「長肉了」
「世界最美」她剪成超短髮　「胸前只有一塊布」火辣側乳全都露
快訊／台中騎士逆向　對撞公車慘死
快訊／高雄死亡車禍　騎士慘死
曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍
性侵6幼童　毛畯珅狠瞪態度高傲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄市消防局對全市醫療院所進行消防安全檢查　防範火災事故

通霄濱海馬拉松600萬經費遭掏空　前會長10／12被發現陳屍車上

快訊／京華城案唯一認罪！朱亞虎確定關押2個月　高院駁回抗告

金價飆漲1錢上萬！20多人不畏大雨　持工具到基隆河淘金

好消息！彰化3姊弟過馬路被撞飛　小妹搶命8月「奇蹟長肉了」

自由行訂房遇詐騙！以假亂真「日文飯店簡訊」網友分享親身經歷

學校中小企業遭大陸駭客盜打詐騙電話　刑事局揭節費器關鍵漏洞

「泡泡瑪特紙箱」寄Labubu！高雄鳳山3賣家離奇寄丟　損失破萬

快訊／台中機車疑逆向對撞公車　男騎士搶救30分鐘宣告不治

騎電動代步車買早餐！嘉義阿公遭小貨車猛撞畫面曝　路人目擊嚇傻

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

高雄市消防局對全市醫療院所進行消防安全檢查　防範火災事故

通霄濱海馬拉松600萬經費遭掏空　前會長10／12被發現陳屍車上

快訊／京華城案唯一認罪！朱亞虎確定關押2個月　高院駁回抗告

金價飆漲1錢上萬！20多人不畏大雨　持工具到基隆河淘金

好消息！彰化3姊弟過馬路被撞飛　小妹搶命8月「奇蹟長肉了」

自由行訂房遇詐騙！以假亂真「日文飯店簡訊」網友分享親身經歷

學校中小企業遭大陸駭客盜打詐騙電話　刑事局揭節費器關鍵漏洞

「泡泡瑪特紙箱」寄Labubu！高雄鳳山3賣家離奇寄丟　損失破萬

快訊／台中機車疑逆向對撞公車　男騎士搶救30分鐘宣告不治

騎電動代步車買早餐！嘉義阿公遭小貨車猛撞畫面曝　路人目擊嚇傻

越南瘋狂非法填海築島　威脅南海和平又破壞海洋生態

南非不給協商！　令我國駐處10／30搬離首都

高雄市消防局對全市醫療院所進行消防安全檢查　防範火災事故

黑豹旗／南崁女棒撐到4局不敵平鎮　教頭滿意：失分比中正預校少

巴貝多籍貨輪擱淺抽完殘油　航港局：評估海洋影響最低移除方案

3大咖啡品牌撤出公益路　下家「無縫接軌」洗牌商圈業態

雲嘉南庇護工場成果展 　助身心障礙朋友穩定就業

李雅英自爆「暈船」的秘密　熱愛這位男星恐成全民公敵

黑糖珍珠+鬼椒紅醬！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」萬聖節限定吃

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

台南師教室大暴走！怒砸板擦譙三字經

夜店妹遭運將性侵！床單染血衣服消失

深信投資獲利老翁押房產要給理專

狗兒放旋轉椅「高速狂轉2分鐘」變態畫面曝

女違規過馬路！小黃來不及閃猛撞　她倒地送醫不治

獨／淡水河浮屍身分曝！新北八里前代表會主席之子

即／台南貨車追撞砂石車！司機受困送醫仍不治

快訊／汪小菲Aston Martin遭法拍！　「未達底價」流標了

曝朱學恒至今仍在談價碼！鍾沛君怒：不要用錢羞辱我

汪小菲Aston Martin遭拍賣　法院前公開展示

老闆指定人行道擺攤　遭開單竟要他自己繳

更多熱門

相關新聞

學校中小企業遭大陸駭客盜打詐騙電話

學校中小企業遭大陸駭客盜打詐騙電話

刑事局日前接獲上百位民眾接獲詐團電話，民眾發現發話端居然是國內國高中院校及中小企業電話，也有人因此誤信提供個資遭詐騙，該局科技犯罪防制中心會同打詐中心成立專案小組追查，發現遭盜打的學校機關均使用美商uintum Technologies公司出產的「Tenor AX VoIP Gateway」網路通話節費器，該裝備屬簡易型的網路電話節費裝置，刑事局呼籲若有使用該該公司出產的上述設備，建議關閉遠端登陸（Telnet）功能，或提升登入設備的密碼強度，以免遭駭客破解入侵盜用。

不滿光電場施工！　大埔鄉居民下跪陳情

不滿光電場施工！　大埔鄉居民下跪陳情

老翁遭詐114萬　警追200米逮「股票大師」

老翁遭詐114萬　警追200米逮「股票大師」

大型車交通事故「7個月奪241命」　陳世凱拍影片宣導路口停讓

大型車交通事故「7個月奪241命」　陳世凱拍影片宣導路口停讓

深信投資獲利老翁押房產要給理專

深信投資獲利老翁押房產要給理專

關鍵字：

詐騙旅遊網路訂房出國賞楓安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面