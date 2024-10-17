▲自由行訂房遇詐騙！以假亂真「日文飯店簡訊」網友分享親身經歷 。（圖／讀者提供、記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

現在正值出國賞楓的季節，不少人喜歡自由行，透過網路訂房。然而，詐騙手法層出不窮，尤其在旅行高峰期，詐騙集團更會利用大家急於訂房的心態進行詐騙。近日一名網友在社群平台分享了自己遭遇的旅遊詐騙手法，警惕大家小心防範。

該網友表示，昨晚在追劇時收到一則看似來自訂房平台的飯店訊息，表示信用卡認證有問題，需點入連結並輸入房價和信用卡帳號，否則將取消訂房資格。雖然感覺有些困惑，因為當初信用卡約定扣款日期為11月5日，卻仍然在10月16日就要求填寫資料。但確實有計畫在11月到日本旅行，且該簡訊以全日文的方式撰寫及極似飯店官方訊息，因此其還是點進了連結。

▲還好該網友有向飯店和平台反應，收到飯店和平台回覆，這不是來自於他們的訊息，確認是詐騙無誤。（圖／讀者提供）

當時一旁機警的友人覺得不對勁，「他先拿我的手機先回了一串詢問，同時向飯店和平台反應，結果今天早上上班前看到飯店和平台回覆，這不是來自於他們的訊息，是詐騙無誤。」該網友描述了自己的驚險經歷，並提醒大家提高警覺。

該網友表示自己差點被盜刷，他希望透過分享自己的經驗，能夠幫助更多人免於受害。而根據內政部警政署長張榮興先前分享的數據，目前詐欺案件約占所有治安案件的六成，平均每天詐騙金額約達3至4億元。這再一次提醒，面對網路訊息時務必要小心謹慎。