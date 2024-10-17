投資賺大錢！阿北抵押房子匯1150萬給詐團　拖800萬現金趴趴走

記者張君豪／台北報導

一名陳姓老翁（75歲）7日16時左右，進入北市華南銀行民生分行，向銀行員表示要兌換350萬元支票用來還債，但老翁神情緊張，銀行員認為當事人有遭詐騙情事報警處理，經轄區松山警分局東社所派員到場，發現老翁誤信詐團話術、認為投資股票獲利，但須支付高額手續費才能領回本利，陳男居然拿房子去貸款，打算把1150萬元交給詐團理專，所幸警阻詐，警員同時還在老翁行李箱發現800萬元現金，讓人捏了一把冷汗。

▲松山警方成功攔阻陳姓老翁質押房產1150萬元欲面交詐團，幫老人家保住積蓄。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

當時松山警分局東社所警員林筱倩、陳世賢到銀行協助，發現陳翁加入LINE假投資群組，詐騙提供假投資平台操作股票，陳姓老翁誤信於平台內有鉅額獲利，對方說必須支付手續費後方可出金獲利。





陳翁於是把自身房產抵押借款，詐團約妥以面交方式取款，陳翁向警方表示借款開立之5張支票已有2張支票成功兌現800萬現金，就放在隨身行李箱內，本來要等350萬元支票兌現後，一併交給理財專員，所幸熱心警員攔查，幫他保住房屋貸款老本。

松山警方透露：光是今年轄內警方攔阻金額總計已逾1億2780萬元，警方提醒民眾，詐騙集團常於網路投放假投資廣告，民眾聽到「保證獲利」幾乎就是詐團話術，民眾若有任何疑問歡迎請撥打165反詐騙專線或110求助。

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