學校中小企業遭大陸駭客盜打詐騙電話　刑事局揭節費器關鍵漏洞

▲刑事局科技犯罪防制中心隊長黃翰文說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

刑事局日前接獲上百位民眾遭詐團致電騷擾，民眾發現發話端居然是國內部分國高中院校及中小企業電話，也有人因此誤信提供個資遭詐騙，該局科技犯罪防制中心會同打詐中心成立專案小組追查，發現遭盜打的學校機關均使用美商uintum Technologies公司出產的「Tenor AX VoIP Gateway」網路通話節費器，該裝備屬簡易型的網路電話節費裝置，刑事局呼籲使用上述設備的機關網管人員，可關閉遠端登陸（Telnet）功能，或提升密碼強度，以免遭駭客破解入侵盜用。

刑事局指出：被詐團駭客盜打詐騙電話的學校和企業，使用的網路電話節費設備主要功能是將網際網路的語音（VoIP）與公眾交換網路（PSTN）進行介接，以達到節費目的。因該產品出廠時預設開啟遠端登入（Telnet），使用者如該設備未使用防火牆設備保護，則容易遭受駭客攻擊。





▲刑事局科技犯罪防制中心說明大陸駭客犯案手法。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局今年4月成立「資安鑑識及應變小組」，上述案件經該小組成員分析發現，本案為中國駭客鎖定未經防火牆保護之「Tenor AX VoIP Gateway」設備，以遠端連線暴力破解方式，取得設備帳號密碼後，登入該設備修改設定，提供作為詐騙集團盜打詐騙電話使用。

刑事局資安團隊經過追查，發現國內網域最少有有300餘組「Tenor AX VoIP Gateway」設備於網際網路上，相關設備具有高度風險遭犯罪集團駭侵，刑事局呼籲有使用相關電話節費器設備之民眾企業或學校，應儘速加強密碼複雜度，避免使用單純只有數字、英文的懶人密碼、有此設備的機關網管人員，可以調整網路架構至防火牆內，或更換設備以避免遭犯罪集團駭侵及盜打電話。

刑事局科技犯罪偵查中心指出，本案的駭客犯罪手法俗稱「電話飛客」（Phreaker），這類駭客常入侵電話系統，並企圖撥打免費長途電話，早期除盜打電話外，亦透過撥打高額付費電話後，與受話方拆帳獲利。刑事局將溯源追查，確認上述駭客入侵攻擊來自中國大陸，將持續追查偵辦。

►快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」 妻子報案送醫

►獨／北市街頭「推車運屍700m」 52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍 「3大關鍵證物」全詭異消失

