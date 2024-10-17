翁遇投資詐騙超商面交114萬　警追200米逮28歲「股票大師」

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名77歲的黃姓老翁在「股票大師」的推薦下，不幸落入假投資陷阱，當他打算面交114萬元時，被家人發現並報警。警方前天在鳳山區埋伏抓人，28歲徐姓車手見警現身，當街狂奔200公尺，最後仍被壓制逮捕。

▲▼黃姓老翁落入假投資陷阱，帶114萬面交時被家人報警，警方埋伏街頭，徐姓車手見警拔腿狂奔200公尺仍遭壓制逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

據警方調查，黃姓老翁在臉書上看到一個頁面廣告，點擊「股票大師」推薦的股票網頁學習操作股票，卻不幸落入假投資陷阱。他按照對方的指示下載了假投資APP，並打算面交114萬元，家人發現後勸阻，但黃姓老翁仍堅持前往，家人只好報警求助。

鳳山分局新甲派出所的員警接獲報案後，告訴黃姓老翁，遇到了典型的假投資詐騙，並用案例教育他，告訴他即使把錢給了對方，也不可能一夕致富，反而會損失慘重，黃姓老翁這才明白自己落入了詐騙圈套，並決定與警方合作。

黃姓老翁假裝與詐騙集團約定面交，帶著114萬假鈔，雙方約定前天上午在鳳山區的某超商交付。警方假裝路人在現場埋伏，28歲的徐姓車手現身取款時，發現異狀隨即拔腿狂奔逃跑，警匪雙方於南京路上追逐200公尺後，才遭警方壓制逮捕。

警方在徐姓男子身上查獲3支犯罪聯繫手機、工作證、收據和印章等。徐姓男子供稱，他因為缺錢花用，所以才會當車手，領取被害人的詐款後，他可以抽取1%的報酬。

警方將徐姓男子依詐欺和違反洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方偵訊後諭知5萬元交保。