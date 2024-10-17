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「靠爸」風波鍾東錦臉書貼文速滅火　幕後功臣「金龍伯」背景曝

▲鍾東錦臉書貼文成功化解齊廷洹「靠爸說」風波，鍾的臉書小編陳金龍背景成各界矚目焦點。（圖／翻攝陳金龍臉書）

▲鍾東錦臉書貼文成功化解齊廷洹「靠爸說」風波，鍾的臉書小編陳金龍背景成各界矚目焦點。（圖／翻攝陳金龍臉書）

記者楊永盛／苗栗報導

已故導演齊柏林兒子齊廷洹受邀苗栗演講，卻遭苗栗縣政府員工誤傳「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」的訊息羞辱。苗栗縣長鍾東錦15日傍晚獲悉有此離譜事件，深夜要求臉書小編陳金龍漏夜發文公開道歉，成功化解一場縣府公關危機；陳僅有國中畢業學歷、曾任郭台銘參選總統的苗栗連署總站執行長等背景故事，也再度成為外界關注和討論的焦點。

鍾東錦個人臉書15日深夜貼文：「一定是我做的不夠好，才會養成如此的部屬，齊柏林先生對台灣的貢獻擺在眼前，你怎麼可以如此放肆？在我所掌理下的苗栗縣政府，竟然會有承辦人對前來演說的講師說出如此無禮的話？是我苗栗縣政府的螺絲鬆了。」

隔天，外界才逐漸得知事因齊廷洹11日受邀到苗栗縣立圖書館演講，卻遭徐姓承辦人誤傳「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」訊息羞辱。在YouTube有百萬訂閱的網紅「Cheap」看過鍾的貼文，笑稱是：「苗栗國王的罪己詔！」確實展現一國之君的高度。而文章的內容引發討論，長期替鍾臉書操刀的小編陳金龍的身份背景，再度引發各界討論。

▲鍾東錦臉書貼文成功化解齊廷洹「靠爸說」風波，鍾的臉書小編陳金龍背景成各界矚目焦點。（圖／翻攝陳金龍臉書）

▲鍾東錦臉書貼文成功化解齊廷洹「靠爸說」風波，鍾的臉書小編陳金龍背景成各界矚目焦點。（圖／翻攝陳金龍臉書）

鍾的道歉貼文曝光後，1天累計超過7千多人按讚、1千多則留言與400多次分享；雖有少數人酸言是ChatGPT文體，直言是情勒道歉文，但多數網友給予正面評價，還有網友留言「堪比諸葛亮的出師表」，要縣長替小編加薪。

陳金龍出身苗栗縣竹南鎮中港區，自幼因家庭複雜關係不受寵，少年時期叛逆、學歷僅高職肄業，成為他生命中一大缺憾；但他在北部艱辛生活時，靠著大量閱讀、敏銳觀察力，逐漸培養出言之有物的文筆。

陳金龍更在影像創作有獨到功力，能拍出有溫度、渲染力的感人影像，多年前透過友人引荐，接任苗栗縣前縣長徐耀昌個人臉書的小編，開啟他接觸苗栗政壇要角之路。鍾東錦競選苗栗縣長時，陳金龍和團隊成員，拿出過去苗栗少見的「空戰實力」，在網路上力助鍾取得藍軍大旗、贏得縣長寶座，去年9月間郭台銘連署選總統期間，陳也接掌苗栗辦公室執行長。

▲鍾東錦臉書貼文成功化解齊廷洹「靠爸說」風波，鍾的臉書小編陳金龍背景成各界矚目焦點。（圖／翻攝陳金龍臉書）

▲鍾東錦臉書小編陳金龍去年9月接掌郭台銘苗栗辦公室執行長。（圖／翻攝陳金龍臉書）

陳金龍數年前返鄉初期，開了YT頻道「金龍伯小苗栗新聞台」，記錄許多苗栗大小事，也更是地方臉書社群苗栗大小事、竹南大小事等管理員之一，協助父親陳萬典（竹南國定三級古蹟中港慈裕宮總幹事）投入文史傳承工作，用影像記錄元宵「炸邯鄲」、端午「祭江洗港」習俗和廟會活動。

陳金龍曾說，打小就喜歡中文，寫作能力比同學好很多，但曾被國中老師在課堂上公開質問：「你的作文是不是抄襲的？」帶給他很大打擊，導致他不想學習成了問題學生，最後只有國中學歷。他為徐耀昌、鍾東錦等政治人物捉刀臉書文，著重同理心、故事性和人情溫度，迥異一般官腔官調的樣板臉書，幫助拉近與民眾的距離，大幅累積政治人物的好聲望。

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