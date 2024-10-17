台中市警局決議「不持續發布公車違規新聞」　議員批：粉飾太平

▲▼台中警方為避免引發負面觀感，以後禁發公車違規新聞稿，市議員江肇國痛批封鎖消息。（圖／江肇國提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市巨業客運撞死東海大學女大學生後，警方開始強力在各重要路口取締公車違規，還頻發取締成效新聞稿，不料執法2周後，警察局卻在16日的局務會議中決議，「勿一直發布公車違規或事故新聞，避免造成負面觀感」。對此，市議員江肇國痛批，警察局應該是維護公車安全，而不是壓新聞；警方則重申，這樣的用意是避免社會大眾對公車駕駛有經常違規的錯誤印象。

江肇國昨天在臉書上po出一封警察局重要輿情分析報告，其中第2項明白指示「現階段公車事故輿情處理，勿一直發布公車違規或事故新聞，避免讓民眾有台中公車常常違規的負面觀感」。

江肇國表示，東海女大學生意外至今，全民皆希望市府能進行公車整頓並維護行人安全，但執法2週後，警察局竟然政策大轉彎，要求不要再發布相關報導，如果要用這種方式粉飾太平，市民該如何信任警察局以及所發布的交通治安的數字。

市政府表示，市府為保障民眾交通安全，近日來持續加強公車違規執法，並適時發布新聞稿，讓市民了解最新的交通政策與執法內容，絕無隱瞞或掩蓋相關新聞。

以近日警察局發布的新聞稿為例，包括10月7日發布新聞稿，向民眾告知已啟動「公車停靠區大執法」專案，整頓交通重要路段占用公車停靠區、公車招呼站/站牌違規停車，統計今年1至9月，第二分局取締公車停靠區違規停車計1056件，確保公車能安全「靠邊停」，避免讓乘客陷於險境。

警察局也澄清，台中市每天超過8000班次的公車行駛，肩負著台中市公共運輸的關鍵角色，絕大多數駕駛均是競競業業遵守交通規則，只有少部份有違規情形。警察局的會議資料是避免社會大眾對公車駕駛有經常違規的錯誤印象。同時本局「公車大執法」也將持續執行，維護市民的交通安全。