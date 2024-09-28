F1展演超吸睛！湧6萬人次狂拍　盧秀燕：燒胎甩尾痕保留3天

▲▼F1展演湧入逾6萬人次狂拍，盧秀燕表示，燒胎甩尾痕跡保留3天，供車迷拍照。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2024年亞洲唯一、台灣第一「Red Bull Showrun Taichung」今（28）日火熱開跑，現場吸引超過6萬多人次車迷朝聖，賽車手角田裕毅以燒胎甩尾旋轉，作為完美句點，市長盧秀燕表示，燒胎痕跡為城市光榮偉大的印記，印記會維持三天，相信有許多賽車迷想看燒胎痕跡，但呼籲大家在車道旁拍照即可，不要進入車道，而警察局為防範民眾有樣學樣，早從27日起便全面取締危險駕車行為，民眾切勿以身試法。

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市府表示，第一天便湧入6萬多人次車迷，預計加上明天，應可累計10萬人次，為台中帶動2億元觀光價值，市長盧秀燕致詞時僅花15秒，再創「超簡短致詞紀錄」，就是要把時間留給車迷盡情享受。她會後感性表示，能完美舉辦此活動，證明台中是座偉大的城市，4年籌備極為不易，她內心充滿感謝。

台中警方表示，今天共動員1591名警民力（警力1378人、民力213人），預置保安警察第一總隊的維安特勤警力與刑事警察局的防爆車待命，活動平安順利，無發生重大危安事件。

交通疏導方面，市府安排15輛接駁車，自9時47分起運行，便利觀眾進入會場。在警方引導下，市政路、文心路、環中路及台74沿線交通均保持順暢。8時至14時間，鄰近捷運站（市政府站、水安宮站、烏日高鐵站）出站人數達12231人次，較前3週同時段增加241%，顯示出這場國際盛事的高度吸引力。

▲▼台中警方動員1591名警民力，確保活動平安順利，過程並無發生重大危安事件。

警方在活動期間，查獲流動攤販4件、菸害防制3件，並成功處理2起排隊糾紛，所設立的8處機動派出所，協助市民找回2件遺失物、協助2名迷失兒童返家，並完成7次緊急送醫服務。

另，警察局與環保局、監理站連續3日（9月27、28、29日）共同執行「靜城專案」與「防制危險駕車專案」，呼籲市民遵守交通法規，共同維護道路安全。