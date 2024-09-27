　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中公車「5大違規」曝！27路段藏高風險　盧秀燕：大執法無期限

▲▼盧秀燕表示，公車大執法將無期限，直到改善為止。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼盧秀燕表示，公車大執法將無期限，直到改善為止。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市巨業公車日前發生交通事故，造成1死1傷慘劇，市長盧秀燕今（27）日上午前往文心路與中清路口視察表示，必須更強力嚴格執法，才能夠保障行人安全，原本從9月25日至12月31日啟動的「公車大執法」專案，將無限期持續下去，警察局則表示，全市有27處公車違規高風險路段，將列為執法重點。

警察局在事發後，已召集巨業客運公司30名駕駛人員辦理交通安全教育講習，指導公車駕駛員「指差確認」觀念，並啟動「公車大執法」專案，自今年9月25日至12月31日止，重點為加強公車駕駛違規行為取締，包括超速、闖紅燈、不停讓行人及任意變換車道等，但盧市長上午則說，專案會無限期持續下去，直到改善為止。

▲▼盧秀燕表示，公車大執法將無期限，直到改善為止。（圖／台中市政府提供，下同）

盧市長表示，希望所有駕駛人都能養成良好的駕駛習慣，尤其行人優先，看到行人一定要禮讓，公車因為是大車，它有視線死角，因此良好駕駛行為非常重要，不只如此，市府這幾年也大力補助公車業者，安裝行車視野補助系統。目前台中市公車已完成裝設1101輛，裝設比率達到8成，預計年底前所有公車完成裝設。

盧市長說明，另以文心路口來講，市府推動行穿線退縮，盡量分開行人和車子起步之處。台中路口非常多，以學校、醫院最優先執行的第一波，預計10月底會完成156處的道路改善。另學校通學步道，這幾年也已改善超過123所學校，市府未來將持續優化。

▲▼盧秀燕表示，公車大執法將無期限，直到改善為止。（圖／台中市政府提供，下同）

警察局表示，目前已分析歸納台中市公車違規高風險路段共27處，將列為執法重點，同時各分局將全面動員並結合民力，加強轄區公車違規執法取締，並結合科技執法手段，確保公車違規行為不再發生。

警察局也統計今年1至8月期間，公車駕駛最常見的違規態樣闖紅燈、未依規定使用方向燈、超速、轉彎或變換車道不依標誌標線號誌指示、在禁止臨時停車處所停車等。

▲▼盧秀燕表示，公車大執法將無期限，直到改善為止。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼警察局表示，全市有27處公車違規高風險路段，將列為執法重點。

針對上述違規行為，警察局將透過加強公車違規稽查取締，另結合各分局義交、志工，平日協助觀察公車違規樣態提供警察局彙整後，轉報台中市公共運輸及捷運工程處，要求違規公車業者，對駕駛人從嚴處罰，絕不寬貸，並加強行車安全教育，確保公車駕駛對交通法規的嚴格遵守。

▲▼盧秀燕表示，公車大執法將無期限，直到改善為止。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼盧秀燕表示，公車大執法將無期限，直到改善為止。（圖／台中市政府提供，下同）

ET快訊
快訊／台灣首例！　巨業最嚴厲處分公布
蔡允潔力挺楊繡惠送暖　3年沒上《衝衝衝》原因曝
快訊／雨彈升級　4縣市豪大雨特報
快訊／石破茂215票當選自民黨魁！　將出任下屆日本首相
開保時捷載妹子　撞爛全毀...20歲富少糗了
新竹29歲女騎士上班閃臨停車　遭「輾1圈」慘死
楊繡惠控訴徐乃麟恐丟主持棒！　節目回應了
大谷旅美7年首次冠軍　愛妻登場「美貌爆發」
快訊／人在廈門　黃紹庭首發聲
房貸慌了！鄉民喊「修掉72-2」　學者：出事誰負責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫蟲扮警「豪擲5萬包養17歲少女」　逼變態3選1...硬上還偷拍

快訊／台灣首例！巨業客運撞死女大生　被收回黃金路線3個月

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

狂噴汽油害父子險瞎！恐怖鄰居暗夜又爬屋頂...詭辯：巡水塔

20歲富少糗了！開保時捷載18歲妹子　北宜跑山自撞「車頭開花」

桃園男酒駕拒檢！撞機車卡底盤繼續逃　「狂噴火花」恐怖畫面曝

北市東區街頭「4打2」擂台戰！6醉男互k畫面曝　1人還是通緝犯

台中公車「5大違規」曝！27路段藏高風險　盧秀燕：大執法無期限

基隆2警插股圍事色賭！越南妹脫衣陪酒供養　醜聞曝光下場慘了

快訊／單女派出所前等公車竟被搶　士林警火速拘捕大膽金鍊匪

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

淫蟲扮警「豪擲5萬包養17歲少女」　逼變態3選1...硬上還偷拍

快訊／台灣首例！巨業客運撞死女大生　被收回黃金路線3個月

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

狂噴汽油害父子險瞎！恐怖鄰居暗夜又爬屋頂...詭辯：巡水塔

20歲富少糗了！開保時捷載18歲妹子　北宜跑山自撞「車頭開花」

桃園男酒駕拒檢！撞機車卡底盤繼續逃　「狂噴火花」恐怖畫面曝

北市東區街頭「4打2」擂台戰！6醉男互k畫面曝　1人還是通緝犯

台中公車「5大違規」曝！27路段藏高風險　盧秀燕：大執法無期限

基隆2警插股圍事色賭！越南妹脫衣陪酒供養　醜聞曝光下場慘了

快訊／單女派出所前等公車竟被搶　士林警火速拘捕大膽金鍊匪

陸劇《金粉世家》編劇病逝！　王軍享年59歲…友震驚淚揭死因

健身網紅創「懶人爬山」！綁氦氣球減負重　化學老師：可能爆炸

奧運銅牌李孟遠飛靶資格賽首日暫居第1　未來可能與羅芊雅搭混雙

淫蟲扮警「豪擲5萬包養17歲少女」　逼變態3選1...硬上還偷拍

快訊／台灣首例！巨業客運撞死女大生　被收回黃金路線3個月

確保消防人員救災安全　南消二大辦理救災安全訓練

全台剩2間！「必勝客歡樂吧南港店」要關了　最後營業日曝光

明年健保總額協商落幕！醫院、西醫基層再破局　兩案併陳送衛福部

快訊／雨彈升級　4縣市豪大雨特報　

麻吉弟弟辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！解開褲頭…渾圓大肚現形

社會熱門新聞

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

獨／台男豪借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

收網前一刻溜掉！黃紹庭涉貪爆「逃到廈門」

快訊／轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示當場遭撞死

快訊／紅牌重機自撞護欄　46歲男騎士噴飛身亡

快訊／台中校車肇事！女騎士當場死亡

網紅批巨業司機垃圾：強制險也是東海命換來

零工男攢錢買紅牌重機自撞亡　妹痛哭：怎向父母說

狂偷蝦皮18間智取店撈127萬！警破5人竊盜集團

即／司機補油門撞死女大生　巨業11點記者會說明

即／高議員黃紹庭涉貪落跑　父母等17人被帶走

更多熱門

相關新聞

巨業撞死人評鑑竟滿分　中市澄清：是乙等

巨業撞死人評鑑竟滿分　中市澄清：是乙等

立法委員何欣純上午在立法院質詢時指出，2021年4月底，巨業客運司機在嘉陽高中校門口撞死張姓女高中生，但隔年台中市政府針對台中市區公車所做的評鑑中，巨業竟然可以拿到25分滿分，實在令人質疑。市府澄清表示，巨業總分25分為誤植，實際得分為20.5分，低於業者平均分數21.9分，列為乙等，且折減虧損補貼263萬元。

駕駛二度撞死人！東海女大生弟怒轟巨業說謊

駕駛二度撞死人！東海女大生弟怒轟巨業說謊

即／13年前曾撞死女騎士　巨業駕駛認了

即／13年前曾撞死女騎士　巨業駕駛認了

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

盧秀燕昔嗆中央「卡台中」一毛不給　他酸：選後羅廷瑋真的不給

羅廷瑋怕被罷免才棄權？　郭正亮要他別擔心：可找「2大咖」解惑

羅廷瑋怕被罷免才棄權？　郭正亮要他別擔心：可找「2大咖」解惑

關鍵字：

公車違規盧秀燕公車大執法巨業

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／7連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

前兄弟啦啦隊「直接點名陳致遠」

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

網狂問颱風假！天氣粉專曝4警戒區「暴風圈籠罩機率高」

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面