台中公車「5大違規」曝！27路段藏高風險　盧秀燕：大執法無期限

▲▼盧秀燕表示，公車大執法將無期限，直到改善為止。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市巨業公車日前發生交通事故，造成1死1傷慘劇，市長盧秀燕今（27）日上午前往文心路與中清路口視察表示，必須更強力嚴格執法，才能夠保障行人安全，原本從9月25日至12月31日啟動的「公車大執法」專案，將無限期持續下去，警察局則表示，全市有27處公車違規高風險路段，將列為執法重點。

警察局在事發後，已召集巨業客運公司30名駕駛人員辦理交通安全教育講習，指導公車駕駛員「指差確認」觀念，並啟動「公車大執法」專案，自今年9月25日至12月31日止，重點為加強公車駕駛違規行為取締，包括超速、闖紅燈、不停讓行人及任意變換車道等，但盧市長上午則說，專案會無限期持續下去，直到改善為止。

盧市長表示，希望所有駕駛人都能養成良好的駕駛習慣，尤其行人優先，看到行人一定要禮讓，公車因為是大車，它有視線死角，因此良好駕駛行為非常重要，不只如此，市府這幾年也大力補助公車業者，安裝行車視野補助系統。目前台中市公車已完成裝設1101輛，裝設比率達到8成，預計年底前所有公車完成裝設。

盧市長說明，另以文心路口來講，市府推動行穿線退縮，盡量分開行人和車子起步之處。台中路口非常多，以學校、醫院最優先執行的第一波，預計10月底會完成156處的道路改善。另學校通學步道，這幾年也已改善超過123所學校，市府未來將持續優化。

警察局表示，目前已分析歸納台中市公車違規高風險路段共27處，將列為執法重點，同時各分局將全面動員並結合民力，加強轄區公車違規執法取締，並結合科技執法手段，確保公車違規行為不再發生。

警察局也統計今年1至8月期間，公車駕駛最常見的違規態樣闖紅燈、未依規定使用方向燈、超速、轉彎或變換車道不依標誌標線號誌指示、在禁止臨時停車處所停車等。

▲▼警察局表示，全市有27處公車違規高風險路段，將列為執法重點。

針對上述違規行為，警察局將透過加強公車違規稽查取締，另結合各分局義交、志工，平日協助觀察公車違規樣態提供警察局彙整後，轉報台中市公共運輸及捷運工程處，要求違規公車業者，對駕駛人從嚴處罰，絕不寬貸，並加強行車安全教育，確保公車駕駛對交通法規的嚴格遵守。