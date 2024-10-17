班班有鮮乳改發「兌換券」？　行政院：持續加強與乳廠協商

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

因應紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，農業部和教育部推動「班班有鮮乳」政策，但卻意外變成「班班有保久乳」政策，引發家長疑慮外也造成保久乳供應缺乏，行政院長卓榮泰日前坦言政策思慮不周。針對未來是否改發「鮮乳券」解套？行政院發言人李慧芝今（17日）表示，將持續加強跟乳廠間的協商，以滿足學校的需求。

為了降低國內酪農業受到紐西蘭乳品零關稅輸台的影響，政府推出4年44億「班班有鮮乳」政策應對，提供公立國小學童及附設幼兒園學生國產鮮乳，每週飲用2次；但考量到保存問題，有高達7成5的學校改為提供保久乳，僅2成2學校訂購鮮乳，意外導致保久乳供應量不足。

對此，行政院發言人李慧芝說，不論是鮮乳或是保久乳，其實都是國內的生乳，都是國內酪農產生的國產生乳，鮮乳的部分必須要有農業部核發的台灣鮮乳標章，保久乳需要100%以國產生乳製成。

李慧芝表示，國外生乳沒有經過滅菌、保鮮處理，不能進口，相關規範都是確保可以由國內鮮乳製造，兩者在農業部的採購契約都有規範，這部分外界不用太過擔心。

對於是否改發「鮮乳券」？李慧芝說，院長在班班有鮮乳政策上路後，收到很多來自各方的建議，會就現階段的政策持續加強跟乳廠之間的協商，滿足學校的需求。