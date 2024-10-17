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考試院人事同意權綠拋釋憲後再談　藍白：你們不急就沒意見

▲明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜今天上午邀集朝野協商。（圖／國會頻道）

▲立法院長韓國瑜今天上午邀集朝野協商。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（17日）召集朝野協商，針對第14屆考試院人事同意權案，民進黨立院黨團總召柯建銘建議，立法院職權行使法修正案，針對人事同意權相關規定，釋憲結果會在10月底出爐，屆時再討論較合理。民眾黨團總召黃國昌則說，既然執政黨都不急，那他就沒意見，但不要繼續抹黑在野黨說都不審人事案讓國家考試不能進行，最後韓國瑜裁示，考試院人事同意權案處理時間擇期再討論。

考試院第13屆院長、副院長、考試委員任期今年8月31日屆滿，總統府已於5月31日將總統咨文送至立法院，內容為總統提名考試院第14屆院長、副院長及考試委員，咨請立法院行使同意權。 不過，朝野各黨團因要適用新修正的立法院職權行使法相關規定，還是要沿用舊法，各執一詞，先前朝野協商沒有共識。

民眾黨團日前提案，希望能確認考試院人事同意權案審查時程，並於11月1日院會行使同意權案投票表決。韓國瑜今天邀集朝野協商討論考試院人事同意權案。

柯建銘發言時首先建議，相信大法官釋憲案會在10月底出爐，考試委員人事同意權行使，希望等釋憲結果出來後再討論，這樣比較合理。

國民黨團總召傅崐萁也說，考試院人事案審查國民黨樂觀其成，國家考試要考試院相關單位執行，人才拔擢程序不要延宕。

對此，黃國昌表示，民眾黨當初提案就是出於善意，不然一天到晚在媒體放話、利用側翼做梗圖，說在野黨讓國家考試沒辦法舉行，「真的讓人看不下去啊！」才因此提案要審，現在若連執政黨都不急，要等憲法法庭也OK，這事情沒什麼好爭執的，就照執政黨意見，憲法法庭結果出來再審，「就不要一天到晚繼續抹黑在野黨說在野黨都不審，不要這裡講一套，出去又講一套。」

柯建銘說，感謝你們都樂觀其成，這一題大家有共識，沒有考試院長很麻煩，考試不舉行我們承擔不起，「我印象中也沒做什麼惡意攻擊啊，至少我不會這樣講」，現場其他黨團發出苦笑聲，讓柯建銘感嘆，「不要笑的那麼詭異嘛！」

最後，韓國瑜裁示，考試院人事同意權案，朝野黨團同意擇期處理。

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