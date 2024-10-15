搭高鐵自由座！乘客讓位「但小朋友沒買票」　她有感：都辛苦了

▲吳欣岱一早搭高鐵。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

基進黨祕書長吳欣岱今（15日）早發文表示，搭乘高鐵自由座，115公分以下的孩童若不占位可免票，而她一早就見一名乘客讓位給沒買票的小朋友，等到列車長驗票時，孩童父親才說「那我們就只坐一個位子就好。」該則文章曝光後，也掀起網友討論。

吳欣岱在臉書粉專「吳欣岱＠台灣基進」上發文表示，搭乘高鐵自由座，115公分以下的孩童若不占位可免票，換句話說，若孩童要坐座位，則必須買票。她透露，每次帶小朋友搭高鐵，都注意到列車人員會特別查驗小朋友有沒有票，「只查小孩，不會全車驗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳欣岱接著說，她一早搭高鐵時，就看到一個爸爸帶著兩個小朋友，「目測小的大概小學二年級」。當時高鐵上很擠，因此就有乘客讓位給小朋友，不過搭了大概2站之後，列車人員就突然出現驗票，「發現小朋友沒有買票之後，爸爸說『好，那我們就只坐一個位子就好』」。

接著，列車人員便大聲的說，「麻煩快點喔，車上還有一百個人沒位子坐。」對此，吳欣岱認為，單就是非，這件事當然是沒有替孩童買票的家長要注意，而列車人員也只是盡自己的責任，不過當了媽媽之後，「真的很常遇到帶著小朋友要自我檢討、自證清白的場合。」與此同時，她也想知道眾人碰到這類情況後會有什麼反應，並強調自己「沒有想達成什麼目的，只想說聲大家都辛苦了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「遊戲規則早就制定，咱大家照著規矩走」、「家長自知僥倖，不要造成專業人員的麻煩啊」、「我自己是三寶媽，如果115cm是標準，一般來說小二應該都120cm以上了，應該是要買票的，我自己是想要讓孩子也坐得舒服，都會買票」、「照規定來做事大家都方便，也不用一直被趕來趕去的」。

還有網友表示，「家長觀念很重要，尤其身教，當有人好意讓座也要讓小朋友知道，我們沒有買票，不能有僥倖或情勒心態去窺探人性，如果自己小朋友累了要座位，下次家長要買票」。吳欣岱則回應，「有道理」。