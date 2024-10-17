外送員不爽送餐要爬5樓…竟剪顧客門鎖電線報復！年初也幹過

記者戴上容／新北報導

新北市一名34歲劉姓外送員因不滿顧客要求送餐至五樓，竟在完成送餐後剪斷顧客樓下大門的門鎖電線報復，顧客年初時感覺很怪異，自行裝設監視器，未料上個月又遇到同一位外送員，這次所有惡劣行為都被監視器拍下。警方接獲報案後將外送員逮捕，他到案後坦承「對，就是我做的，我只是賭爛！」；警方訊後以毀損罪嫌將劉男移送法辦。

▲外送員不爽送餐要上樓，竟剪顧客門鎖報復，圖為外送員作案後騎車離去 。（圖／記者戴上容翻攝）

34歲的劉男擔任Uber Eats的美食外送員，日前受理一筆訂單，顧客要求將餐點送至三重區大同南路一棟五層樓公寓頂樓。劉男疑似因此感到不滿，在送餐後剪斷了顧客公寓一樓的門鎖電線報復。顧客發現門鎖電線被破壞，經過詢問其他住戶及附近居民，赫然發現該棟大樓的住戶曾多次遇到同樣的情況，於是決定自行裝設監視器來找出嫌疑人。

上月24日凌晨，顧客再次向Uber Eats點餐，結果接單的竟然又是劉男。當顧客再度要求他將餐點送至五樓時，劉男表現出不滿情緒，並在送完餐後如法炮製，剪斷一樓大門的門鎖電線，隨即騎車離去。顧客調閱監視器畫面，驚見竟是劉男再次作案，隨即報警處理。

▲▼外送員剪斷門鎖電線報復 。（圖／投訴人提供）

三重警方依據監視器畫面，成功鎖定劉男並通知他到案說明。劉男對於剪斷電線的行為供認不諱，還表示「外送員沒義務送餐上樓，為什麼要叫我送到五樓？」警方進一步詢問是否曾犯下其他類似案件，劉男則稱「有的話也是年初的事，但地點已記不清楚」。警方詢後以毀損罪嫌將劉男移送法辦。