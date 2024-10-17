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2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周六再變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

周六水氣最多！中央氣象署預報員林定宜提醒，周六鋒面通過加上東北季風影響，桃園以北高溫下降5度；此外，下周三另一波東北季風再增強。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨前基隆北海岸、宜蘭雨勢稍明顯，白天起東北風減弱，雨勢緩和，各地多雲到晴，僅大台北、東半部、恆春半島偶有零星降雨，午後山區及南部有局部短暫雷陣雨；各地低溫23到25度，高溫29到33度。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，周五天氣和今天類似，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星降雨，午後南部、各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署預報，周六鋒面通過加上東北季風增強，基隆北海岸、東北部及大台北有短暫陣雨，並有局部大雨機率，北部、東部及東南部有局部短暫陣雨，午後南部、中部山區有局部短暫雷陣雨。林定宜提醒，周六桃園以北高溫下降5度，其他地區也有1、2度降幅。

林定宜指出，這波東北季風到下周二才稍減弱，周日到下周二大台北、東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星短暫陣雨；下周三另一波東北季風再增強，北部、東半部降雨增加，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。

至於月底前是否可能還有颱風發展，林定宜分析，菲律賓東方海面可能在後期有熱帶系統發展機率，但現在預報強度、位置、路徑不確定性很大，不見得一定會怎樣，還要再觀察。

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