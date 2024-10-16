最潮運動登場！2024亞洲匹克球錦標賽10／24台中開打

▲▼台中市運動局代理局長游志祥體驗匹克球玩法，並且指出2024亞洲匹克球錦標賽24日在台中開打。（圖／台中市運動局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

你聽過匹克球（Pickleball）嗎？由中華民國匹克球協會主辦的「2024亞洲匹克球錦標賽」，10月24日至27日將在台中市登場，吸引來自11個國家和地區780名選手人次參賽，市政府運動局與匹克球協會16日在市政府舉行賽前記者會，為這項國際盛事揭開序幕。

運動局代理局長游志祥指出，台中市在盧秀燕市長上任後，大力推動全民運動，打造全齡適用的運動環境。市府已經啟用包括港區、長春、大里、潭子等4座國民運動中心，以及沙鹿、西屯、北屯等3座兒童運動中心，提升市民健康意識與運動人口，而且積極承辦各類國際賽事，讓台中成為運動城市的代表。

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游志祥進一步表示，盧市長致力推動「酷運動、酷城市」，積極扶植體育人才，鼓勵選手挑戰國際賽事，為國爭光。此次錦標賽不僅讓台中成為運動愛好者的焦點，也將透過賽事行銷台中，進一步提升城市的國際形象與知名度。

中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵指出，匹克球是目前全球成長最快的運動之一，特別是今年亞洲匹克球錦標賽已經被美國MLP/PPA匹克球職業協會認可為職業選手種子，凡是在亞洲盃匹克球錦標賽公開組獲得前3名的選手，可以直接參加美國UPA職業協會所舉辦的賽事，挑戰最高等級獎金賽。

台中市匹克球協會理事長、市議員吳瓊華表示，匹克球的球場如同羽毛球場，球網和網球網等高，使用的是加大版的桌球板子，雙方打者可落地擊球或直接空中擊殺，可說是結合羽球、網球與桌球特色的球拍型運動，有趣、容易上手且老少合宜。

吳瓊華說，全市已經有30個社區都有專業教練指導，最近還接到不少社區理事長或里民諮詢如何使用，對需要緩和運動的長輩而言，膝蓋比較不容易受傷，又可以增加核心肌群力量，值得公部門投入資源讓更多市民參與。