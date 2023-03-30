吃屎哥預告周六跳進洲際棒球場同樂　中市府：拒絕破壞珍惜國球

▲吃屎哥預告周六將跳進洲際棒球場同樂，台中市政府表示，拒絕破壞，珍惜國球。（圖／翻自游承霖臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

自稱是吃屎哥的男子游承霖在個人臉書預告，4月1日在台中洲際棒球場登場的中華職棒開幕戰，他將跳進去和大家同樂，還大言不漸「百萬象迷不是咖，他才是咖」，引發網友抗議和揶揄，台中市政府運動局長李昱叡30日嚴正表示，「拒絕破壞、珍惜國球！」

中華職棒34年例行賽開幕戰4月1日將在台中洲際棒球場盛大展開，締造二連霸的中信兄弟將對決樂天桃猿，預計吸引逾萬名球迷，運動局、警察局與球團相當重視賽事環境與人身安全維護，但卻傳出有人要惡意傷害運動環境，這人曾在T1職籃、PLG職籃鬧事造成賽事中斷，且遭到PLG與T1聯盟宣布其禁止入場。

李昱叡表示，職棒在聯盟、各球團、政府機關與各界鼎力合作支持下，持續邁向榮景，應珍惜棒球運動發展，洲際棒球場日前成功舉辦世界棒球經典賽（WBC），接著4月1日將舉行中華職棒開幕戰，市府力挺棒球，為維護球員、球迷與賽事權益，倘若出現茲擾情事，經主辦單位通報，運動局與球團將會同警方做必要處理因應，呼籲民眾勿以身試法。

這季中信兄弟在台中洲際棒球場安排53場例行賽事，中信兄弟已連續2年，在台灣大賽都以直落四封王，今年將挑戰隊史以台中為主場後的三連霸，歡迎球迷力挺棒球，為中信兄弟加油。

吃屎哥的預告引網友抗議，「自找死路」、「吃大便仔，加油」、「我們不歡迎你這種人」、更有人揶揄「滿期待你這次的表演」、「會不會跳進去摔倒變擺咖哥」。