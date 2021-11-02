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運動i台灣計畫成果回顧　中市府年年獲頒「績效特優縣市」

▲▼台中市舉辦運動i台灣計畫成果回顧，績效卓著，每年獲頒「績效特優縣市」 。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市舉辦運動i台灣計畫成果回顧，績效卓著，每年獲頒「績效特優縣市」 。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後，積極推動運動風氣及優化各類運動環境，並以打造「酷運動，酷城市」為目標，今年全國運動會台中再度勇奪總錦標第三名行政院長獎的佳績；去年更勇奪全國第一名總統獎，並創下三連霸紀錄，而在全國身心障礙國民運動會中，更奪得92金67銀32銅，全國第二，市府每年都獲得中央頒發的「績效特優縣市」，顯見全民運動風氣大大提升。

▲▼台中市舉辦運動i台灣計畫成果回顧，績效卓著，每年獲頒「績效特優縣市」 。（圖／台中市政府提供）

運動局為了呈現近年來執行運動i台灣計畫的成效，即日起在新市政大樓惠中樓1樓中庭舉辦「台中市運動i台灣計畫年度成果回顧展」，除了呈現2016年至2021年各類體育活動推動成效外，也代表在盧秀燕市長上任後，台中體育運動蓬勃發展，在優質的運動環境下，各種活動和賽事均致力推動，有效提升全民運動風氣，

▲▼台中市舉辦運動i台灣計畫成果回顧，績效卓著，每年獲頒「績效特優縣市」 。（圖／台中市政府提供）

除了近年來推動全民運動成果亮眼之外，自運動i台灣計畫在各縣市開始執行後，市府每年均獲得「績效特優縣市」，代表全民運動風氣大大提升，每年持續辦理特色活動，如女性、身心障礙、水域、單車活動等，更在運動熱區增設專屬兒童及女子的足球節活動，並結合開設運動攝影課程，提升市民的參與動機。

▲▼台中市舉辦運動i台灣計畫成果回顧，績效卓著，每年獲頒「績效特優縣市」 。（圖／台中市政府提供）

出席運動成果揭幕展包括運動局主秘賴東宏、體育署賀中慧委員、市議會黃仁、市政顧問廖繼恭、台中市運動i台灣訪視委員許光麃、徐欽賢、張良漢、許吉越、楊國煌和吳俊達等。

運動局也不忘行銷台中購物節，抽獎活動從10月10日至12月9日，天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬，還有市民限定專屬獎，以及壓軸精品好宅，歡迎民眾來台中購物、登錄發票、抽大獎。

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關鍵字：

中市運動局i運動

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