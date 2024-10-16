中國留學生尋「代寫論文」遭美遣返！　美國：學術誠信問題

▲中國在美留學生。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國駐洛杉磯總領事館近日指出，有中國留學生在機場申請入境時，因曾尋求第三方機構代寫論文，被美方認定，存在學術誠信問題，美執法部門將其遣返，並註銷簽證，個別留學生被處「5年不得入境」，在美學業受到嚴重影響。

據《新京報》報導，中國駐洛杉磯總領館提醒，領區留學人員高度重視學術誠信，規範自身學術行為，平時加強學習，堅決抵制代寫、抄襲、作弊等學術不端行為。如欲將AI作為輔助工具，請注意了解並確保符合學校相關規定。

資深留學顧問Justin表示，學術造假早已在中國留學生圈子中，病毒式地大量傳播，很多學生找了代寫機構後，代寫會鼓勵學生多推薦給周圍人，甚至推薦後，可以拿回扣，這樣就讓越來越多的學生有了代課、代寫的資源。

▲該名中國留學生因尋找「代寫論文」服務，而遭遣返。（示意圖／CFP）

Justin表示，學術造假若被學校發現，輕則是這門課被取消成績，重則被停課處理，甚至遭到開除，遣返回國，「更嚴重的是，如果有這個記錄，則會影響到學生日後的求學或者求職，可笑的是，很多中介會提供，若學術造假被處理，則可掛靠語言學校的服務，使得中國學生們有種錯覺，以為即使因為學術造假被學校開除，也不是嚴重的事情，因為一直都有退路，只要有錢，就會有仲介幫忙收拾爛攤子。」

一名劉律師指出，如果留學生在美國申請學校時，用了假身份或假信息，又或者找人代考SAT還有GRE等，那就構成了聯邦重罪，重則受益方、代考機構，以及代考人三方入獄10年，並且罰款25萬美元。