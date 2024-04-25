在美國恐嚇挺民主同學「剁手、跟公安舉報」　中國留學生被判刑

▲中國留學生恐嚇「公開支持中國民主」的女同學，被逮捕後接受FBI偵訊。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

來自中國的吳嘯雷（Xiaolei Wu，音譯）遠赴美國深造，卻涉嫌恐嚇「公開支持中國民主」的女同學，不僅向中國公安舉報，甚至威脅剁掉對方的雙手，他如今被麻州法院判處入獄9個月，還要接受3年獄後監督。

CNN、美國之音引述起訴文件報導，26歲的吳嘯雷曾就讀波士頓「柏克理音樂學院」（Berklee College of Music），2022年威脅與騷擾在校園張貼支持中國民主海報的女同學。除了向中國公安舉報，他還威脅剁掉女同學的雙手，警告會有人去「問候」對方家人，甚至調查受害者住址及公布電子信箱等。

2022年12月，吳嘯雷被美國中央情報局（FBI）逮捕，面臨1項網路跟蹤罪與1項跨州傳播威脅性通訊罪指控，今年1月被判有罪。本月24日，他被宣判入獄9個月，外加3年獄後監督，必須在6月7日前往指定監禁地點報到，刑滿後驅逐出境。

美國聯邦檢察官麻州辦公室24日宣布上述結果。法官認為，該量刑能夠讓其他來美留學的中國人認知到，「任何人都不可以從事犯罪行為，尤其是打壓言論自由的行為。」

麻州代理美國檢察官利維（Joshua Levy）表示，吳嘯雷的行為非常嚴重，「他利用對於中共政府潛在報復的恐懼，騷擾並威脅一個在柏克理校園張貼無害、親民主海報的無辜的人。吳先生達成了目的，他的暴力威脅把恐懼灌輸給這位勇敢的受害者，以及其他可能想要公開反對中共政府的人……審查與鎮壓運動，在這裡永遠不會被容忍。」

替吳嘯雷辯護的麻州聯邦公設辯護人辦公室未回應置評要求。柏克理音樂學院則表示，在事件發生後，吳先生已經不是該校學生。